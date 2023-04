Rolo Figueroa: "Me voy a concentrar sólo en Neuquén"

Desde Capital, los analistas políticos miran con atención la táctica que usó Rolando Figueroa para ganar una elección histórica ante el Movimiento Popular Neuquino (MPN): hacer acuerdos con una decena de partidos y, lo que más enciende las alarmas, despegarse de la batalla nacional. “Hay que separarse de la grieta del país”, le pidió a su mesa chica. Que el triunfo sea sólo de y para Neuquén.

Es que todos los dirigentes nacionales intentaron meter la cuchara en la primera elección a gobernador. Hubo ganadores y perdedores de ambos lados de la grieta: Sergio Massa tuvo la foto con el triunfador que todos buscaban y en el PRO Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta recibieron su recompensa con la colectora local. Pero otros quedaron pedaleando en el aire, como Patricia Bullrich, a quien le endilgaron no haberlos apoyado. Y Alberto Fernández, a quien el gobernador electo ni siquiera le agradeció el mensaje.

Figueroa fue el primer ganador de este 2023. Pero su victoria significa, además, el primer batacazo del año electoral.

Colgados. “Felicitaciones al PRO Neuquén por haber acompañado la lista de Figueroa”, saludó Bullrich a través de Twitter. La respuesta de los locales no se hizo esperar: “Patricia, en esta elección no recibimos tu apoyo”, la cruzó el concejal de la capital Marcelo Bermúdez. Y la diputada provincial Leti Esteves completó: “Tus referentes fueron funcionales a los que gobiernan desde hace 60 años. Los hechos dicen más que las palabras”.

En la interna del PRO, salió favorecido Horacio Rodríguez Larreta, a quienes los dirigentes locales le agradecieron el apoyo. También el ex presidente Mauricio Macri obtuvo una respuesta favorable.

Pero ninguno de ellos tuvo la foto más buscada, esa a la que sólo Sergio Massa accedió. El ministro de Economía recibió en su despacho al gobernador electo junto al otro gran ganador de la jornada, Alberto Weretilneck, quien desde diciembre volverá a ser el mandatario de Río Negro. Ninguno se fue con las manos vacías, porque les adjudicaron obras de luz y gas para sus provincias por más de 75 millones de dólares.

Eso sí, en el inicio de la campaña electoral nacional, “Rolo” quiere seguir jugando con independencia. “Me voy a concentrar sólo en Neuquén”, le dice a NOTICIAS ante la consulta acerca de si va a apoyar a algún candidato.

Con 54 años recién cumplidos, Figueroa goza de su momento de mayor popularidad. El diputado, que en el Congreso fue aliado del Frente de Todos, tiene un largo recorrido en la política. Fue intendente de las localidades de Huinganco y de Chos Malal y luego legislador provincial.

El quiebre con el MPN empezó a notarse cuando asumió como vicegobernador de Omar Gutiérrez, en el 2015. A pesar de compartir la fórmula, las diferencias fueron tales que dos años después le pidieron que sea candidato a legislador nacional. “Me quieren sacar”, argumentó en ese momento.

Al Congreso llegó recién en el 2021 y lo hizo con una estrategia que volvió a repetir este 2023: juntando colectoras de distintos espacios, desde el PRO hasta el Movimiento Evita.

Batacazo. El flamante gobernador de Neuquén llegaba de punto a las elecciones: “Nos subestimaron. Los adversarios nos menospreciaron toda la campaña”, cuenta. Es que tenía que enfrentarse a la maquinaria electoral que maneja el ex gobernador Jorge Sapag y que gobierna Neuquén desde hace 60 años. Por eso el resultado significó un estruendo.

Para dar el batacazo fue fundamental la estrategia política que le propuso el consultor Mario Rorda, que llegó a su búnker por recomendación de su amigo Weretilneck. El primer paso fue atomizar los espacios políticos tan tradicionalmente enmarcados en Neuquén. Luego, hacer flamear la bandera de “ir a votar en libertad”, para enfrentarse al clientelismo. “Para la ciencia política fue un día importante en Argentina, porque fue derrotada la estructura mas abusiva y patrimonialista que jamás pude conocer”, escribió el asesor.

Figueroa rompió con la histórica hegemonía del MPN. Como su abuelo materno, que era buscador de oro, “Rolo” se encontró con el tesoro que buscaba: una elección que podría significar el ocaso del feudalismo en la provincia.