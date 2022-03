Enrique “Pepe” Albistur: Nac & evasor

La paz que había conseguido Enrique “Pepe” Albistur durante su tradicional veraneo en la costa se terminó esta semana. Es que el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich lo procesó por retención indebida de aportes de sus empleados del Grupo Al Sur en 2015. Por ese motivo, además, la Justicia lo embargó por 3,5 millones de pesos.

El amigo personal de Alberto Fernández estuvo rápido de reflejos: canceló la deuda con el fisco y sus abogados apelaron la medida del juez. Mientras tanto, él elige el silencio. Cuando NOTICIAS le pregunta por la causa que lo involucra, se defiende: “No me voy a prestar a esta opereta”.

DOS CARAS

Su situación judicial estará, sin dudas, en el saldo negativo del balance de Albistur. Fue denunciado el año pasado por la AFIP y, a pesar de que buscó el sobreseimiento, la causa avanza a paso firme.

Sin embargo, durante la gestión de Alberto Fernández, al ex secretario de Medios K no le está yendo nada mal. Mientras su mujer, la diputada Victoria Tolosa Paz, gana influencia política, sus hijos Juan Ignacio y Francisco tuvieron un importante incremento de publicidad oficial en la empresa de cartelería pública. De acuerdo a lo que denunció Jorge Lanata meses atrás, las compañías Wall Street y Grupo Al Sur tuvieron un aumento del 36% de pauta estatal, en medio de un ajuste general del 40%. Los Albistur, de los pocos beneficiados.

La historia de “Pepe” y la pauta acumula muchos capítulos. Pero uno de los más importantes sucedió cuando estaba sentado del otro lado del mostrador, como secretario de Medios de Néstor y Cristina. Albistur fue el artífice de una discriminación oficial que se convirtió en hostigamiento: durante los 12 años de kirchnerismo, esta revista no recibió un solo peso de publicidad del Gobierno. “Con NOTICIAS me equivoqué. Fue un error del que participé y me hago cargo”, asumiría su responsabilidad en 2018, durante un reportaje.

Ahora, Albistur confía en que la Justicia revea su situación, aunque el procesamiento por no haber cumplido con sus obligaciones tributarias ya lo dejó en un lugar incómodo. Cuando el Congreso debatió el impuesto a la riqueza muchos empresarios protestaron, pero él lo defendió: “Me dan asco los que no quieren pagar”, decía. En ese tiempo, Albistur también presentaba el documental “Vicentin, de gran empresa a gran estafa”, denunciando los desmanejos millonarios de la compañía santafesina.

Un momento raro para “Pepe”. No le será nada fácil sostener su visión nac & pop del país mientras en simultáneo lo investigan por defraudar a sus propios empleados.