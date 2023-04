Escarpines vs armas: la curiosa presentación de un candidato en Santa Fe

Las imágenes de militares portando armas de cuyo cañón salen flores quedaron grabadas en la historia universal: la Revolución de los Claveles, el movimiento portugués de la década del ’70, marcó el fin de la dictadura y el retorno de la democracia y la paz en ese país europeo. Con reminiscencias a aquella gesta, el senador nacional Dionisio Scarpín lanzó una curiosa campaña para ser gobernador de Santa Fe.

Las ciudades más importantes de la provincia aparecieron esta semana empapeladas con afiches de un arma tapada por un escarpín, un mensaje directo al problema de la inseguridad y la violencia narco que no cesa en Rosario.

“El escarpín representa la esperanza, lo transparente y lo sano”, explica Scarpín. Y completa: “A mi entender la política parte de un error conceptual: todos los candidatos nacionales y provinciales se pelean para ver quién pone más policías en la calle, que son necesarios, pero bajo este concepto vienen fracasando hace dos décadas”.

El senador desconfía de la mano dura y quiere encarar la campaña desde otro ángulo: enfocarse en la inequidad social, en la base del conflicto. Pero con la campaña que inició, cuyo slogan es #MenosBalasMasEscarpines, no sólo ataca al gobernador Omar Perotti, sino también a su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de Santa Fe.

“Perotti tenía un mensaje de que iba a combatir el narcotráfico. No lo cumplió. De hecho ganó la provincia en 2019 con el slogan de ‘Orden y Paz’ argumentando que la gestión de Pullaro había fracasado”, dijo en una entrevista en LT10, Radio Universidad del Litoral. Y sobre su rival en la interna indicó: “Pullaro ya fracasó. Entonces nosotros consideramos que él es el pasado. Pensamos que Pullaro es parte del problema, no de la solución”.

Los carteles no fueron la única representación de la curiosa campaña que estrenó Scarpin. Antes incluso de que aparecieran los afiches en las calles periodistas, empresarios y políticos, entre otros actores sociales, recibieron una misteriosa caja, sin remitente y en cuya tapa se podía leer: “Estás buscando un símbolo de paz”. Adentro había un escarpín.

Es que el senador decidió no esperar más la decisión de su compañera de bancada, Carolina Losada, quien todavía coquetea con la posibilidad de lanzarse. Si la ex periodista decide competir será un problema para las aspiraciones de Scarpín: “Ella no definió si va a jugar, por eso apreté el acelerador”, argumenta el ex intendente de Avellaneda.

Scarpín tuvo una fuerte irrupción en la política nacional luego de que el presidente Alberto Fernández presentara un proyecto para expropiar Vicentín, la gigante cerealera del norte santafesino. El entonces intendente de Avellaneda se puso al frente de la defensa de la empresa. En el 2021 recaló en el Senado y ahora buscará suceder a Perotti.

Mientras tanto, los escarpines siguen irrumpiendo en espacios emblemáticos de la provincia: el jueves 30, decenas de ellos aparecieron en el Monumento a la Bandera, en Casa de Gobierno, en las municipalidades de Rosario y Santa Fe, entre otros lugares.