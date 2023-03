El albertismo y los "off de record" para dañar a otras figuras del FDT

“Mirá que yo no soy Guzmán, no me voy a bancar los off the record diciendo estupideces”, le habría dicho el ministro de Economía, Sergio Massa, al presidente Alberto Fernández, en un encuentro que tuvieron hace dos semanas, y en la que el líder del Frente Renovador le pasó factura por salir a minarlo luego de que el dato de la inflación de febrero estuviese muy lejos de las expectativas expuestas.

Fue una charla tensa, en la que el ministro apuntó de lleno contra un funcionario mano derecha del Presidente. Fue la primera vez, desde que son gobierno, que Massa dejó trascender en los medios su enojo con una de las patas de la coalición. Fue mucho más que una pelea: era el signo de un cambio de época, signo de que las elecciones están a la vuelta de la esquina, de que el tigrense, a pesar de las declaraciones de los últimos meses y de que la inflación no para de subir, tiene planes para su futuro.

Y también fue el aviso de que nada garantiza que el Frente de Todos llegue unido hasta las votaciones, a pesar de que después de la escalada Massa y Alberto se mostraron juntos en un acto en Mendoza. Es el momento más delicado del Gobierno.

La guerra por los "off the record” no es nueva. Para los periodistas en un recurso del trabajo informativo, donde se mantiene el anonimato de una fuente pero se transcribe el contenido de lo que afirmó. Sin embargo, esa práctica se convirtió, en este Gobierno, en la fuente de un sinfín de batallas y especulaciones dentro del propio Frente.

Fue Cristina Kirchner la primera en quejarse de esto. En una carta luego de la derrota en las legislativas del 2021, apuntó contra los off the record que, según ella creía, alimentaba el entonces vocero de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi. El histórico amigo del mandatario terminó expulsado, y el siguiente fue Matías Kulfas, ministro de Producción acusado de lo mismo. Este año se sumó “Wado” de Pedro a esta contienda.

El ministro dejó trascender en los medios su enojo con Fernández por no incluirlo en un acto con Abuelas de Plaza de Mayo, y ocasionó un tembladeral. El último capítulo de la guerra de los off lo protagonizaron Massa y Alberto cuando el primero se quejó por comentarios del entorno presidencial que hablaban de una devaluación.

