Quién es la diputada que Mauricio Macri corrió del bloque por su ego

"Yo había perdido la elección con Ibarra, estaba conduciendo a todos en la oposición. Y esta chica vino con su asesor. Yo le decía 'hay que votar esta ley porque es lo que corresponde'. Y ella me dijo: 'Yo me debo a la gente que me votó'. Saqué una boleta, la puse en la mesa y le dije: 'Aparte de tu mamá, tu papá y tu novio, ¿quién vio tu nombre en la lista?'. A esa chica la tuvimos que sacar del bloque y se acabó su carrera política porque su ego no lo manejó", fueron las declaraciones del expresidente Mauricio Macri en una entrevista con Joaquín Morales Solá en TN.

La anécdota remonta a un hecho del 2005, la ex legisladora sería Florencia Polimeni, quien había entrado cuarta en la lista, que estaba liderada por Gabriela Michetti. En esos tiempos, el actual titular de la Fundación FIFA lideraba el frente Compromiso para el Cambio, antes de su unión con RECREAR para dar paso al PRO, y se posicionaba como un candidato emergente.

La politóloga Florencia Polimeni, quien tiene un extenso curriculum que incluye haber sido "vendedora de discos, artesana, docente, bailarina periodista y coleccionista de arte", fue una de las autoras de la Ley de Mecenazgo, la Ley de Educación Sexual y la Ley de Teatro Independientes, entre otras. En la actualidad, preside la Fundación Democracia en Red.

En Twitter , la ex legisladora respondió ante una consulta sobre si el ex mandatario se refería a ella. Polimeni escribió: " Probablemente fuera yo. Pero la historia no fue así". Por otro lado, la respuesta de Polimeni en los medios no se hizo esperar: "Me parece bastante violenta y poco feliz su declaración, como si uno pudiera manejar a una persona con ese tipo de frases, es más de patrón o de dueño que de político, no me extraña. Se tiene que dedicar a la ficción. Porque la memoria claramente no es lo suyo".