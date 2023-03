Qué dijo Daniel Scioli sobre la renuncia de Mauricio Macri

"Ante la requisitoria periodística sobre el video del ingeniero Mauricio Macri, me expreso: respeto la voluntad política de todos y no comento las internas de otros espacios. Considero necesario señalar mi posición respecto a conceptos que el líder de Juntos por el Cambio expresó sobre la realidad de nuestra Argentina. Me preocupa que siga reivindicando algunos de los graves errores de su gestión", marcó el embajador argentino en Brasil y ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien busca volver a ser candidato a presidente como lo fuera en 2015.

"En mi vida me he mantenido lejos del revanchismo y la crítica fácil, en la senda de aprender de las experiencias, con autocrítica y respeto. Este año, en el marco de la elección presidencial, debemos pensar con profundidad las ideas que marcarán el destino y el rumbo del país. En este sentido, debo advertir que las políticas que reivindica el ex presidente nos pueden llevar con otros actores a repetir los mismos errores que pusieron al país de rodillas, paralizando el desarrollo y el crecimiento. Insiste con un modelo especulativo, de endeudamiento irresponsable con el FMI y de reducción de derechos y oportunidades", agregó Scioli que busca su "Segundo tiempo", en caso de que Alberto Fernández y Cristin Kirchner declinen sus candidaturas, un reclamo del peronismo federal y centrista que busca pasar la página del kirchnerismo como eje de la coalición política.

Y es que desde hace un tiempo, buena parte del peronismo reclama volver a las bases, y buena parte del sindicalismo busca una alternativa a los grandes referentes del Frente de Todos: cae también allí Sergio Massa, quien no pudo cumplir con las metas inflacionarias fijadas tras medio año de conducción total de la economía argentina: la marca de febrero fue del 6,6% y la de marzo rondaría el 7% según distintas previsiones de consultoras. Muy por encima del objetivo del 4%, y duplicando en proyecciones la expectativa del 60% fijada en el presupuesto nacional para el 2023.

Scioli en cambio tendría el visto bueno incluso de un sector La Cámpora, donde confían en el ex gobernador mucho más que en el ministro de Economía. El "Pichichi", como se autoapodó Scioli por su perfil goleador en el fútbol, ya se reunió con Alberto Fernández y Cristina Kirchner con el objetivo de ser candidato de unidad en el Frente de Todos si ambos referentes declinan en sus ambiciones y "ego", y siguen el ejemplo de Mauricio Macri, que reconocía que había silenciado al "enano" (en referencia al ego) que le pedía ir por más, en una entrevista que daba a Luis Majul en LN+.

por R.N.