Los “soplones” de Macri: sus referentes en los equipos de Bullrich y Vidal

A Mauricio Macri le gusta tener oídos en todos lados. En la serie “Game of Thrones” había un personaje llamado Varys que tenía “pajaritos” en diferentes lugares que le informaban de lo que pasaba. En este caso, los “pajaritos” de Macri se mueven entre los halcones y las palomas.

Desde que comenzó la carrera electoral para este año, el ex presidente decidió reforzar los equipos de campaña de algunos candidatos del PRO con colaboradores suyos. Los dos casos más directos son el de Fernando De Andreis, ex secretario general de la Presidencia, que está inmerso en la campaña de Jorge Macri, y el de Darío Nieto, actual legislador porteño y ex secretario personal de Macri que está trabajando con María Eugenia Vidal. También está Hernán Lombardi, ex ministro de Macri que hoy acompaña a Patricia Bullrich.

Fernando De Andreis es uno de los principales colaboradores que tiene hoy Macri en su etapa post Presidencia. Con él coordina parte de su agenda en la FIFA, sus charlas en universidades y las presentaciones de libros en el interior del país. Aquel que quiera hablar con Macri, tiene que pasar primero por De Andreis.

El ex secretario general de la Presidencia fue nombrado jefe de campaña para la candidatura de Jorge Macri como alcalde porteño. Pero De Andreis no fue solo. Consigo se llevó a Hernán Iglesias Illa, uno de los ghostwriters de Macri en su libro “Primer Tiempo”. También está Mora Jozami, a cargo del análisis de las encuestas, y Julián Gallo, en redes sociales.

Darío Nieto fue el secretario privado de Macri durante la presidencia y todo indicaba que iba a seguir en ese rol durante algunos años más, pero su vida tuvo un giro que lo obligó a trabajar en política desde otro lugar. Tras una investigación judicial por espionaje, su celular fue secuestrado por la Justicia y quedaron expuestas conversaciones que involucran a Macri debido a que el teléfono personal de Nieto solía ser utilizado por el ex presidente.

A partir de ese acontecimiento, Nieto fue empujado por el propio Macri a ponerse al frente de su defensa y comenzar una carrera como dirigente para enfrentar lo que ellos denunciaban como una persecución judicial a manos del kirchnerismo. Una suerte de lawfare de signo contrario. Nieto fue candidato a legislador porteño y se especializó en temas de tecnología aplicada a la política y también a diferentes industrias. En sus redes sociales suele mostrar casos de éxito de emprendimientos que utilizan, por ejemplo, blockchain, la tecnología con la que se hacen las criptomonedas.

Hoy está dedicado a la campaña de María Eugenia Vidal que, por ahora, se muestra como precandidata a Presidenta, aunque está muy lejos en las encuestas. En los últimos días, la ex gobernadora dio señales del endurecimiento de su discurso haciendo críticas a la política, al estilo Javier Milei. “La política es un circo sin gente”, sostuvo en el canal TN, y explicó: “Todos los días hace una función, pero la gente está afuera de la carpa”. La especulación que se hace sobre este discurso autocrítico de Vidal es que está trabajando para el día después de las PASO, pensando en que, si gana su amigo Horacio Rodríguez Larreta, será ella una de las encargadas de captar a los votantes de Patricia Bullrich que tengan reparos en ir a votar a Milei.

Más casos

Un tercer controller que tiene Macri en otra campaña es Hernán Lombardi, que hoy está acompañando a Patricia Bullrich en su sueño presidencial. Lombardi compartió Gabinete con Bullrich durante la presidencia de Macri y hoy participa de forma activa en la mayoría de las reuniones del equipo de la candidata. Incluso en algunas en las que no está el jefe de campaña de Bullrich, Juan Pablo Arenaza. Otro hombre cercano a Macri que acompaña a Bullrich es el santafesino Federico Angelini, que estuvo muy activo en la presentación del libro del ex presidente en Rosario durante la semana que pasó.

Bullrich compite en la interna presidencial del PRO con Horacio Rodríguez Larreta. En los últimos días se especuló sobre si podía pasar a la Provincia de Buenos Aires y ser candidata a gobernadora, pero ella lo negó en FM Millenium. “Yo nací y me crié en la ciudad de Buenos Aires y tengo domicilio acá. No me gustan los cambios de domicilio”, dijo en alusión a María Eugenia Vidal, que vivía en la Ciudad de Buenos Aires, dio el salto a la provincia cuando fue gobernadora y luego, cuando perdió, volvió y se mudó a Recoleta.

Rodríguez Larreta tampoco escapa de los tentáculos de Macri. En las últimas semanas, el diario Perfil reveló que Pablo Avelluto se sumó a la campaña presidencial del alcalde porteño. Avelluto fue ministro de Cultura de Macriy una pieza vital en la elaboración de los dos libros del ex presidente, “Primer Tiempo” y “Para qué”. Según el propio Avelluto, su llega al equipo de Larreta es por iniciativa propia, pero está claro que si tuviese que elegir entre Macri y el alcalde porteño, se queda con el ex presidente.

En la provincia de Buenos Aires, el candidato a gobernador al que apoya Macri es Cristian Ritondo. Allí está trabajando, por ejemplo, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, que tiene buena llegada al ex presidente. Macri lo eligió para presentar su libro en Mar del Plata, durante el verano, a pesar de que es el distrito de Guillermo Montenegro, otro dirigente del PRO.

El ex presidente está en el día a día de todas las campañas a lo largo del país. Opina e intenta interceder. No siempre puede, pero buscará ordenar –antes de que finalice marzo– la candidatura de su primo Jorge en la Ciudad de Buenos Aires, para luego definir su propio rol en la campaña. Ya anunció que no será candidato, pero tendrá ojos y oídos en todos los equipos de campaña.