Ex asesor del Presidente dio positivo de coronavirus

“Martes, 38.6 de fiebre. Miércoles, dolor de garganta e hisopado. Jueves, se fue la fiebre. Sábado, se fue el olfato”, hacía su diario de la enfermedad el consultor político Juan Courel en Twitter.

“Calculo que me lo agarré en el súper. Me siento bien. Extraño a mi hijo y el sabor de las comidas”, expresó el ex secretario bonaerense de Comunicación Pública, que asesoró en la campaña de Daniel Scioli y más recientemente en la de Alberto Fernández para llegar a la presidencia.

Cercano a Felipe Solá, se sumó en 2019 al equipo del Frente de Todos, operando desde el Grupo Callao, timoneado por Santiago Cafiero, hoy jefe de Gabinete. Pero finalmente se quedó fuera del gobierno, por roces con otras figuras del equipo.

Sin embargo, aporta su mirada sobre la comunicación presidencial en charlas online (sobre todo durante la cuarentena) y columnas que publica en redes y diferentes medios.

“Es una verdad de perogrullo plantear que los equipos de comunicación no estaban preparados para lo que ocurrió. Nadie lo está. Pero todos los que alguna vez transitaron la función pública saben muy bien que desde el barro, la batalla no se ve igual que desde lo alto de la colina”, escribió en La Nación el ex asesor presidencial, hoy en cuarentena.

— Juan Courel (@juancourel) July 7, 2020

