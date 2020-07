Los hijos de Hermes Binner despidieron al ex gobernador

Fue una despedida atípica, como todo lo que sucede en medio de la cuarentena. Hermes Binner, el médico que se convirtió en el primer gobernador socialista del país, murió el 26 de junio en Casilda por una neumonía que agravó su estado de salud, que era precario desde hacía varios años. Pero no pudo tener un último adiós como sus compañeros de militancia, sus amigos y su familia hubiesen querido.

Por eso, los gestos de cariño se multiplicaron en las redes sociales, en los medios de comunicación y hasta en la puerta de su casa de Rosario, donde decenas de vecinos colgaron flores y carteles para agradecerle por su trabajo.

Sus hijos intentaron retribuir parte de esos abrazos virtuales por la misma vía. Desde la cuenta de Twitter del ex gobernador de Santa Fe, escribieron: “Agustín, Carolina, Varinia, Lucía y Emilio Binner agradecemos que nos hayan acompañado en este duro momento”. Y completaron: “Tanto cariño demostrado hacia nuestro padre estará siempre en nuestros corazones”.

Tal es el perfil bajo de los hijos del ex mandatario provincial, que también fue intendente de Rosario, diputado y candidato a presidente, que a sus allegados les sorprendió el mensaje de despedida que eligieron hacer público. Apenas se escuchó la voz de Carolina, quien también es médica como Hermes y trabaja en el Hospital de Niños Víctor Vilela. La mujer dijo en una entrevista radial: “Siempre me preguntaba de dónde sacaba tanta energía y é nos decía que esperaba que valiera la pena no poder estar más tiempo con nosotros. Ahora, viendo el recorrido que él hizo, yo digo: la pucha que valió la pena”.

Tres de los hijos de Binner eligieron seguir su vocación por la salud. Además de Carolina, Varinia también es médica pediatra, mientras que Agustín es médico traumatólogo. Mientras tanto, Lucía es ingeniera industrial, mientras que Emilio estudia arquitectura. Ninguno quiso seguir con la militancia política de su padre, ni con el alto perfil que el ex gobernador logró cultivar.