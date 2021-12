Exclusivo: Las carpetas del espionaje

El año pasado, cuando se conoció el escándalo de espionaje durante el Gobierno de Mauricio Macri y que estuvo en manos de un grupo de agentes de inteligencia conocido como la banda de los Mario Bros, se supo que entre las víctimas de esos seguimientos ilegales había políticos aliados y opositores, familiares del entonces presidente Macri y también este periodista, junto con otros colegas.

Al iniciarse la causa judicial, NOTICIAS contactó a la fiscal Cecilia Incardona vía mail para intentar acceder a la prueba colectada sobre el espionaje. Pero no hubo respuesta y tampoco la Justicia llamó a declarar a quien esto escribe. Es decir que luego de más de un año de haberse conocido el caso, esta revista todavía no había podido acceder a la información completa sobre el espionaje del que fue víctima. Apenas habíamos obtenido información fragmentada a partir de los escritos judiciales que fueron trascendiendo

En la primera semana de diciembre, una vieja fuente fue consultada sobre ese expediente secreto al que este medio todavía no había podido acceder. Se trata de una persona vinculada a los servicios de inteligencia y también a la Justicia, esa clase de articulador que el Gobierno y el propio presidente Alberto Fernández dijeron estar trabajando para que dejen de existir, pero que, como se verá más adelante, siguen teniendo fluidos lazos con funcionarios con acceso a información sensible.

Noticias: ¿Vos podes conseguir el expediente Mario Bros?

Fuente: ¿Qué necesitas?

Noticias: Nunca pudimos ver la carpeta del espionaje que nos hicieron.

Fuente: Te lo consigo.

Noticias: ¿Para cuando lo tendrías?

Fuente: Te escribo mañana.

El encuentro fue de mañana, por lo que la fuente estaba pidiendo un poco más de 24 horas de tiempo para hacerse del material. Pero el resultado llegó antes por la app de mensajería Signal. Eran las 10 de la noche del mismo día, es decir un poco menos de 12 horas después del encuentro. El mensaje fue escueto: “Van los archivos”, escribió y mandó tres documentos llamados: “croata info inicial”, “croata 2 parte” y “croata deportista”. Ahí estaba toda la información recabada por los agentes. Había algo de material que ya había trascendido, pero también mucha información más y sobre todo, fotos.

El primer archivo empieza con una foto del pasaporte y está datado el 12 de julio de 2018. Esta información es un dato importante porque revela el comienzo del seguimiento. ¿Qué estaba pasando por esos días? Una semana antes, NOTICIAS había publicado una nota sobre Martín Coste, el entonces flamante jefe de Contrainteligencia, al que se apodaba como "el nuevo Stiuso". En ese momento, Coste, un agente de carrera, era un soldado del macrismo y trabajaba a las órdenes de la ex dos de la AFI, Silvia Majdalani. Años más tarde con el estallido del caso de la banda de los Mario Bros, la relación entre Coste y los jefes de la AFI se quebró a tal punto que Gustavo Arribas y el mismísimo Mauricio Macri lo hicieron responsable de toda tarea de espionaje de entonces, incluidos los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

“Se encomendó al personal de vigilancia certificar de forma encubierta el domicilio”, escribieron los agentes encargados del seguimiento. En este punto, se empieza a evidenciar la falta de experiencia de los agentes y queda a la vista que no se trata de personal formado en tareas de inteligencia, sino de ex policías con nula experiencia en investigaciones. El primer ejemplo es que en parte del seguimiento confunden a este cronista con el periodista de La Nación Marcelo Veneranda, a quien apodan “El Halcón”, un sobrenombre jamás escuchado por el propio protagonista. También escriben que “el mismo es allegado al sr. Edi Zunino”, algo falso porque Zunino nunca trabajó en La Nación y consultados por esta revista, ambos sostuvieron que no se conocen en persona.

En el segundo archivo llamado “croata 2 parte” es la antesala al seguimiento cuerpo a cuerpo que se hizo sobre este periodista. Allí se detalla el día y la hora en que habrá un partido de básquet en el que podrán fotografiar al “objetivo croata”. “Se informa que el objetivo croata, juega al básquet en la liga ABA (Asociación de Básquet Amateur). El domingo 15 de julio a las 19:30, se disputará el encuentro de semifinales en el que el objetivo croata y su equipo jugarán. Lugar del encuentro: calle Portela 836, CABA”, escribieron.

Tal vez la parte más intimidatoria de este informe es la última hoja en la que se detalla información de la pareja de este periodista, en la que se incluye una foto obtenida del Registro Nacional de las Personas, que es una base de datos solo utilizada por el Estado y protegida para evitar el acceso al público.

El último parte llamado “croata deportista”, es el más completo en cuanto a fotografías. Hay imágenes de la moto de quien esto escribe, detalle de la patente y fotos a menos de dos metros de distancia. “Siendo las 18:40, el personal apostado a pie a la espera del arribo del objetivo, divisa una motocicleta, que quien se encontraba conduciéndola era el objetivo croata. A continuación se detallan las fotografías tomadas al mismo”, escribieron los agentes que se quedaron a ver todo el partido. Cuando terminó también lo informaron: “Siendo las 21:26, se observa al objetivo retirarse del club y abordar su motocicleta, de forma solitaria en dirección a su domicilio”. Todo muy berreta.

Esta es la primera vez que se publica el informe completo del seguimiento a un periodista de NOTICIAS, en coincidencia con una nota publicada en la revista tiempo antes. Fueron tres días completos, solventados con fondos del Estado. La sola lectura de los informes demuestra no solo que esto fue ilegal porque no tenía ninguna autorización judicial, sino que los espías son más parecidos al Superagente 86 de lo que imaginamos.