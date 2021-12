Brindis con mensaje de Caamaño para Cristina Kirchner: aprueban su pliego o se va

Promediando el mediodía de este martes 21 de diciembre, se produjo el brindis de fin de año en la Agencia Federal de Inteligencia. Más de 50 agentes y funcionarios de alto rango se reunieron en el piso 7 de las oficinas centrales del organismo para despedir el año. Allí estuvo la interventora Cristina Caamaño junto a sus colaboradores más cercanos. Entre sonrisas, sanguchitos y gaseosas, Caamaño dejó un mensaje que provocó murmullos y que se vitalizó de inmediato.

La jefa de la AFI anunció que "una intervención no puede ser eterna" y que este será su último periodo como interventora de la AFI. Es decir que si no la nombran Directora de manera oficial, dejará el cargo. Caamaño llegó a la AFI en diciembre 2019 en calidad de interventora, cargo que, por ley, tiene una vigencia de seis meses. Desde ese momento su gestión fue renovada cuatro veces, pero con un sabor amargo. En junio del año pasado, es decir, al término de los primeros seis meses de trabajo, el presidente Alberto Fernández envió el pliego de Caamaño al Senado y desde ese momento, el documento descansa en un fichero de la comisión De Acuerdos.

Este fin de semana, en un reportaje con Jorge Fontevecchia en el Diario Perfil, el presidente Alberto Fernández se refirió al tema cuando fue consultado por los pliegos que él envía al Senado y la vicepresidenta no se los aprueba. En una situación similar están Miguel Pesce del Banco Central y Daniel Rafecas, para el Ministerio Pública Fiscal.

"El trabajo de Cristina Caamaño fue impresionante. Estoy muy contento. Soy un hombre del Estado de Derecho. Sé que en la Argentina no se hace inteligencia interna sobre nadie. Sé que la inteligencia se hace con el criterio de la seguridad nacional respecto de eventuales conflictos externos. Sé que no existe una carpeta ni suya ni mía, ni de nadie en la AFI. Que no hay ningún espía visitando jueces para conseguir que cierta causa vaya en un sentido u otro. Es un trabajo que hizo Cristina Caamaño, que pondero enormemente. Me deja muy tranquilo, porque quiero vivir en un país donde el Estado no haga ninguna de esas cosas que acabo de señalar", afirmó el Presidente.

El brindis y el anuncio de la jefa de la AFI se da en este contexto en el que ella recibe el apoyo del presidente, pero la vicepresidenta ni siquiera propone el tema para tratarlo en el Senado.

Ahora solo queda esperar si estas palabras de Caamaño hacen mover su expediente en el Congreso, o es el comienzo de la cuenta regresiva hasta junio de 2022, momento en que terminará su último periodo de intervención. La pelota quedó del lado de Alberto y Cristina.