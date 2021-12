Quiénes son los 100 argentinos más influyentes

Argentina, no lo entenderías”. La frase de uno de los memes de internet más utilizados para retratar imágenes insólitas quizá sea un buen recurso para explicar que en 2021, en un país hiperpresidencialista, el Presidente de la Nación no entró en el podio, ni siquiera en el top five, de los personajes más influyentes del año.

Es lo que refleja la encuesta de Giacobbe & Asociados, realizada cada año en exclusiva para NOTICIAS, en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner aparece por tercer año consecutivo liderando el ranking, seguida por el ex presidente Mauricio Macri, en un podio en el que no caben figuras identificadas con la moderación política, ya que se completa con la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Alberto Fernández, en tanto, descendió, de un año al otro, desde el segundo hasta el séptimo lugar en la consideración de las personas, que en 2021 lo observaron menos influyente que el libertario Javier Milei (4°), el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta (5°) y hasta Lionel Messi (6°). Con sus 7 balones de oro, el futbolista argentino logró romper con la hegemonía de los personajes políticos y escaló en la tabla, relegando al mismísimo primer mandatario nacional. Las cartas de CFK cuestionando su autoridad, la derrota en las elecciones legislativas, la famosa foto de Olivos y los errores no forzados configuran las posibles explicaciones para que un dirigente que llegó a tener casi el 80% de imagen positiva en el país haya perdido posiciones entre las personas con más incidencia.

Los primeros diez personajes que destacaron los encuestados por su ascendencia en la opinión pública marcan claramente que las posturas altisonantes son más visibles que la mesura. En términos de política argentina, los halcones le ganan a las palomas. La flamante diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aparece octava en la lista, superada por quienes buscan los extremos y las posiciones más duras dentro de su propio partido.

¿Es Jorge Lanata un “halcón” del periodismo? Pregunta abierta para el periodista que completa la primera decena de personas más influyentes del país en 2021, grupo que integró en nueve de los últimos diez relevamientos anuales. El conductor de “Periodismo Para Todos” mantiene así su vigencia entre las figuras destacadas del año. Completan la representación del periodismo, en los primeros 30 lugares, Eduardo Feinman (14°), Jonatan Viale (16°) y Baby Etchecopar (29°). Nombres que confirman la tendencia: exacerbar el ánimo de las audiencias otorga visibilidad.

En consonancia con su salto a la arena política desde una candidatura, Facundo Manes mejoró su ranking, aunque sigue fuera de las 20 primeras personas más influyentes del país, según la respuesta de los encuestados. El neurólogo se ubica 21°, por delante de Axel Kicillof (23°) y Máximo Kirchner (24°). A su vez, el primogénito de la ex pareja presidencial del Sur aparece unos escalones adelante del recuerdo de su padre, Néstor Kirchner, quien obtuvo el puesto 26.

En el ranking de próceres, José de San Martín (9°) obtuvo casi el doble de menciones que Manuel Belgrano (20°) y Domingo Faustino Sarmiento (25°). Entre los próceres partidarios, Juan Domingo Perón (11°) y Eva Duarte (22°) aparecen en el mismo grupo, aunque algunas posiciones más adelante, que Raúl Alfonsín (12°) y Arturo Illía (30°).

Farándula influyente. Entre las figuras que debutan en el ranking se destacan varias del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Coronando un nuevo gran año, el actor y conductor de “100 Argentinos Dicen”, Darío Barassi, ingresó en el puesto número 67 de los más votados. Luego del “Wandagate”, la modelo y empresaria Wanda Nara figura, por primera vez, en el puesto 45. También Damián Betular (72°) se anota en el rubro “Pastelero”entre las profesiones que desempeñan los más influyentes del año, demostrando el éxito de “Master Chef” en Argentina. Su imagen observando detrás de una puerta a los participantes del programa es también uno de los memes del año en el mundo de las redes sociales e internet.

El debut de Santiago Maratea resume el impacto del mundo virtual en la vida cotidiana de las personas. El influencer solidario trascendió las pantallas de los teléfonos celulares desde que decidió realizar colectas entre sus seguidores, recaudando impactantes sumas de dinero que se destinó a causas nobles. Maratea aparece en el puesto 40° de las personas más influyentes del año.

Martín Tetaz (70°) ya puede encargar una remera que diga “influyente” para sumar a su colección, ya que debuta entre las 100 figuras destacadas. El cordobés Luis Juez (31°) lo acompaña como dirigente de Juntos por el Cambio que se anota en el ranking. En la vereda del frente, Leandro Santoro (69 °) y Victoria Tolosa Paz (75°) son los representantes del Frente de Todos que aparecen por primera vez entre las menciones de la gente. Victoria Villarruel (35°) , del frente La Libertad Avanza, que lidera Javier Milei, también logró ubicarse en el lote de políticos debutantes.

La Scalonetta al poder. La obtención de la Copa América, primer título para la Selección argentina de fútbol en 27 años, no podía pasar desapercibida en la memoria emotiva reciente de los argentinos que respondieron ante la solicitud de NOTICIAS. El director técnico del seleccionado, Lionel Scaloni, aparece por primera vez en el puesto 49 de los más influyentes del año, incluso ubicándose de mitad de tabla para arriba, dato que no pasará desapercibido para los futboleros. Pero además, de la lista que armó para consagrarse campeón aparecen el arquero Emiliano “Dibu” Martínez (78°), el socio de Messi, Rodrigo De Paul (90°), el histórico Ángel Di María (99°) y hasta el goleador de River, Julián Álvarez (85°). Pero hay más: arriba de todos ellos en el ranking, el entrenador de River y último campeón del fútbol argentino, Marcelo Gallardo, se ubica en el puesto 28. ¿Qué es ser influyente en Argentina? Jugar al fútbol, sin dudas, es un elemento a considerar.

La pandemia del Covid sigue estando presente en el pulso de la sociedad argentina, no se retira, aunque, al igual que la curva de contagios, muestra hacia fines de 2021 un declive. Así, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz (38°), se sostiene entre los influyentes por segundo año consecutivo, ponderado por su desempeño durante la crisis sanitaria, aunque también por su actitud frente a ella, evitando la confrontación y buscando modos simples y lenguaje llano para comunicarse con la sociedad. El concepto “Personal de Salud”, que había destacado en 2020 como reconocimiento al heroísmo con que médicos, enfermeros y trabajadores del sistema habían batallado en la primera línea contra el coronavirus, salió del ranking un año después.

El ocaso de Tinelli. El conductor más exitoso de la televisión argentina durante tres décadas cierra un 2021 en el que su habitual comunión con las audiencias y el rating en la pantalla chica se vieron interrumpidos. Marcelo Tinelli atravesó situaciones desconocidas para él, como el cambio de horario en la emisión de su tradicional ciclo “Showmatch”, en versión “La Academia”, como consecuencia de la baja cantidad de espectadores. Exploró nuevas plataformas en el mundo virtual, como Twitch, no sin ser observado de reojo por los streamers más famosos. Cerró su último programa del año con 7 puntos de rating, una cifra impensada en otra época. Su ranking entre los más influyentes del país es el peor desde que se realiza la encuesta: ocupó el puesto 52.

Susana Giménez (34°) y Mirtha Legrand (36°) mantienen su lugar como celebridades de la Argentina, cuyos nombres son infaltables en la memoria colectiva. Junto a la diva de los almuerzos, renueva su lugar la heredera, Juanita Viale (43°), quien se ubicó por segundo año consecutivo entre las 50 personas más influyentes del país.

Los caídos. La farándula, la política y el poder también aportan figuras que salieron de la consideración de los encuestados, quienes antes los destacaron y este año los olvidaron, o los mencionaron en una proporción distinta a relevamientos anteriores. De esta forma, dejaron de integrar la nómina de influyentes figuras como Jorge Rial, Víctor Hugo Morales, Luis Brandoni y David “El Dipy” Martínez, el cantante de cumbia cuyas opiniones políticas lo habían catapultado en 2020.

Desde el círculo rojo, a Paolo Rocca, el propietario de la firma Techint, no le alcanzaron las menciones para aparecer entre los más influyentes de 2021, a diferencia de Héctor Magnetto, el CEO del Grupo Clarín, que ocupó el puesto 74 y se mantuvo en el ranking.

Deconstrucción a medias. En la encuesta realizada por Giacobbe & Asociados, sólo el 14% de las figuras destacadas son mujeres, mientras que el 84% fueron hombres. Entre presidentes y dirigentes actuales, los liderazgos políticos son los que más destacan las personas consultadas. Detrás de ellos aparecen el periodismo y el deporte, como las profesiones más ligadas a la influencia, sea cual fuere su real dimensión, en la sociedad argentina.