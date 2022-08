“Pato” Galmarini y sus definiciones sobre el futuro político de Sergio Massa y Malena

Fernando “Pato” Galmarini milita en el peronismo desde antes de los 20 años. Pasó por Montoneros, estuvo clandestino en la dictadura y en la década del ‘90 fue funcionario de Carlos Menem. Hoy sigue atado a la política a través de sus hijos y su yerno, el flamante ministro de Economía, Sergio Massa.

En el último tiempo se puso en pareja con la diva Moria Casán, con quien está experimentando un vínculo que lo ayuda a reconciliarse con el pasado, con sus años en la lucha armada, que, según ella, estaban bloqueados. En este reportaje con NOTICIAS, hablan los dos y se refieren a su noviazgo, a los hijos del “Pato” y al futuro político de Malena, su hija que quiere ser intendenta de Tigre.

Noticias: ¿Cómo están viviendo este nuevo presente político en su familia?

Fernando Galmarini: Totalmente relajados, tenemos tantos kilómetros que ya nada nos asusta, nada nos preocupa. Nos juntamos para hablar no de política, que no es fácil, con todos mis hijos, incluso con Moria. Y hablamos de otras cosas, que no son las que muchos suponen.

Noticias: ¿Cuánto tuvieron que ver los Galmarini en la vida política de Sergio Massa?

Galmarini: Tendrías que preguntarle a Sergio. Yo creo que el hacerse peronista fue algo de Sergio, que llega como un pibe de la UceDé... creo que algo habremos tenido que ver. Pero mucho más que nosotros, la calle, el peronismo en su conjunto. Con Sergio tuvo mucho que ver el peronismo de aquel tiempo, en el partido de San Martín.

Noticias: ¿Alguna vez se enojó con él?

Galmarini: Puede ser, pero son enojos del peronismo, que son múltiples, de toda nuestra historia, algunos más violentos y otros menos. Yo prefiero el peronismo a cualquier otra cosa, más allá de nuestros disgustos interiores. Pero ninguno debe haber sido mortificante para él. Trato de no meterme en estas cosas.

Noticias: ¿En qué momento de su vida lo encuentra esta pareja, a punto de cumplir 80 años?

Galmarini: Me encuentra jugando al fútbol, de a poquito, jugando al tenis, poco en referencia a lo que jugaba, y con muchas ganas de quererla. Estamos bien, en esta edad que mucha gente baja la persiana de la vida, del cariño, del amor. Sé que no tengo ni 20 ni 60 ni 50, pero tengo estos 80 que voy a cumplir dentro de poco bien, con Moria, con toda nuestra vida plenamente, construyéndose y sigo pegándole a la pelota.

Noticias: Hablando de familia, Galmarini, ¿cómo ve a Malena en su futuro político?

Galmarini: Malena, yo te diría que a los 10 o 12 años, cuando llega la democracia, me acompañaba en campaña. Yo quise ser intendente de San Isidro, y ella andaba arriba de los camiones, pintando, escribiendo carteles. Ya militaba, seguía a su padre.

Noticias: ¿La ve con chances de ser candidata a intendenta de Tigre?

Galmarini: Mirá, Malena quiso ser candidata en la elección anterior y no fue, porque había que arreglar lo del tema del Frente.

Noticias: Claro, Zamora no quiso ceder el lugar.

Galmarini: Claro. Había sido Sergio, previamente a Zamora, Sergio fue un gran intendente de Tigre, y Malena tiene muchas ganas. Yo no quiero anticipar lo que diga ella, pero yo veo que tiene muchísimas posibilidades. También dependerá de cómo le vaya a Sergio, de qué pase en la totalidad del país. Está muy ligado a todo esto.

Noticias: ¿Está muy atada la carrera de ella a la de Sergio?

Galmarini: Sabés que yo no hablo ahí adentro, nunca le he preguntado de esto a Malena, ni a Sergio, ni hemos hablado de los caminos de Sergio y de Malena, pero son caminos como paralelos, pero también como fueron los míos con Marcela (Durrieu).