Repudio a Lilita Carrió: qué escribieron en Twitter los dirigentes del Pro

Elisa “Lilita” Carrió apuntó contra varios dirigentes de Juntos por el Cambio por su cercanía con Sergio Massa, y generó la respuesta a coro, no solo del Pro, pero también de la UCR, los partidos mayoritarios en la coalición opositora.

Carrió, posicionándose como el "rescate moral" en JXC, disparó contra los “peronistas” de Juntos por el Cambio: el presidente del bloque de diputados Pro, Cristian Ritondo, el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio, y el ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, Emilio Monzó.

“Hay sociedad con el massismo en Juntos por el Cambio. El exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo, Gustavo Ferrari. Hay personas clave de Juntos por el Cambio que hacen negocio”, arrancó.

“(Frigerio) me puso una amante en una lista, y dije ‘Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio', que estaba incluso como su testaferro”, denunció. Y concluyó con Emilio Monzó: “tenía negocios con Massa porque lo veía”.

La primera en intervenir, a través de Twitter, fue Patricia Bullrich (@PatoBullrich), que escribió: “Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”.

Emilio Monzó (@monzoemilio), se sumó desde su cuenta apoyando a la presidenta del Pro: “Comparto cada palabra, @PatoBullrich. Trabajé para formar Cambiemos y seguiré trabajando para que Juntos por el Cambio sea una alternativa para quienes desean una Argentina de trabajo y progreso”, tuiteó.

Y Cristian Ritondo, otro de los aludidos directamente por Lilita Carrió, respondió: “100% Pato. Carrió nuevamente sale a jugar su interna de la peor manera. Ensuciar sin sustento a quienes dimos batallas enormes contra el kirchnerismo y las mafias genera un daño innecesario, mucho más en este delicado momento que viven los argentinos”.

Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio), en tanto, se refirió al tema sin nombrar a Carrió: “Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de @juntoscambioar. Quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo. Cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad”, apuntó en Twitter.

María Eugenia Vidal (@mariuvidal), de buena relación con Carrió, respaldó a Cristian Ritondo, a quien apoya en sus aspiraciones para competir en la interna por la gobernación bonaerense. “Trabajando juntos. Siempre. @cristianritondo”, lo apoyó la actual diputada porteña. Y Ritondo lo retwitteó, como hizo con otras adhesiones.

Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti), intendente de Lanús, tuiteó: "Conozco a @cristianritondo y a @frigeriorogelio desde hace muchos años. Son dos dirigentes recontra comprometidos con JxC. Las peleas entre políticos están fuera de agenda de los problemas reales de nuestros compatriotas. Tenemos que estar unidos para poder salir adelante”.

Y el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro), hizo lo mismo: "Compartí gabinete y lucha por un país mejor con @cristianritondo, @frigeriorogelio, @gmilman y @monzoemilio. Son personas rectas y honorables que han dado lo mejor de sí. El camino es la transparencia demostrada en la gestión y en la vida. Lo demás es ser funcional al kirchnerismo”.

El Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tuiteó en tanto un comunicado: “Hace muchos años que desde la UCR, la CC y el Pro, y ahora desde Juntos por el Cambio, venimos trabajando juntos para la República y por el desarrollo de nuestra querida Argentina. Argentina que hoy nos duele. Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Ese no es el camino. Es muy saludable que haya discusiones internas pero el límite son los agravios. Tenemos instancias establecidas como la Mesa Nacional. Mecanismos que debemos seguir fortaleciendo e institucionalizado”.

Y fue retuiteado por varios de sus colaboradores. Eduardo Macchiavelli (@edumacchiavelli), armador político clave del larretismo, escribió: “Somos un equipo amplio que nació de distintas fuerzas y es normal que existan diferencias, pero los agravios son un límite. Hoy tenemos que estar trabajando, con nuestras ideas en común, en la Argentina que viene. Lo decimos siempre: la unidad de @juntoscambioar es innegociable”.

La réplica a los dichos de Carrió no fue exclusiva de dirigentes Pro. La Unión Cívica Radical (@UCRNacional) se manifestó en su cuenta oficial en Twitter con un Comunicado de la Mesa de conducción, “en repudio a las descalificaciones de Elisa Carrió que afectan el honor de dirigentes de Juntos por el Cambio”: “lo esperable es trabajar para la unidad de nuestro espacio político como alternativa para el país”, le marcaron a Lilita.