Obra Pública: Axel Kicillof y los intendentes Pro en pie de guerra

Ayer los intendentes del Pro de la Provincia de Buenos Aires manifestaron por escrito su “preocupación por la respuesta negativa del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires ante las inquietudes acercadas el día jueves 21 de julio”.

En aquella reunión con Axel Kicillof en La Plata, Diego Valenzuela, Julio Garro y Guillermo Montenegro (intendentes de 3 de febrero, La Plata y Mar Del Plata), en representación de los jefes municipales del Pro, habían reclamado por la supuesta “discriminación” del gobierno provincial.

“La crisis económica nacional compromete las obras y las políticas de seguridad acordadas, y la actitud de la gobernación frente a esta situación es diferente según el color partidario. Transmitimos oportunamente la necesidad de una actualización de los convenios firmados, tanto del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) como del fondo de Seguridad”, manifestaron ayer a través de un comunicado

“Con el fondo de Seguridad tuvimos que financiar gastos corrientes (combustible, repuestos, mantenimiento) cuyos montos se han incrementado notablemente en los últimos meses”, denunciaron en ese escrito en relación a las dilaciones en los giros y la diferencia generada por la inflación.

“La Provincia cuenta, además, con cuantiosos recursos discrecionales que llegan desde la Nación y que no se han coparticipado con los municipios (152.000 millones a julio). En esa línea, a través de nuestros bloques legislativos, insistiremos con una legislación que permita la coparticipación de todos los fondos”, concluyeron los intendentes Pro de la provincia de Buenos Aires.

“Los intendentes de Juntos por el Cambio que están diciendo que los discriminan es mentira. Estamos en una situación inflacionaria que nos impacta a todos. El gobernador, los equipos técnicos y ministerios estamos trabajando en una solución para todos”, contestó Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof.

“A estos intendentes se les está girando el dinero en tanto y en cuanto hayan presentado en tiempo, forma y de manera correcta los proyectos. Ellos piden que se reajusten los montos, pero esos montos están aprobados por ley. El gobernador no puede disponer de mayores fondos. Nadie puede decir que hay una discriminación”, se enoja Bianco.

“Arrancamos el año con algunas demoras por la falta de presupuesto, recién tuvimos el famoso DNU hace 40 días, todo eso nos complicó, pero hay una dinámica de ejecución en obra pública, venimos funcionando a buen ritmo y cumpliendo los objetivos”, reconoce Gabriel Katopodis desde el ministerio de Obras Públicas nacional.

“La Nación le debe mucho a la provincia de Buenos Aires, y esta le debe a los municipios, porque es la puerta de entrada a los vecinos. Por eso tenemos mucho que decir”, se defiende el intendente “Pro” de Lanús, Néstor Grindetti.

“Yo recorro los municipios y hablo con los intendentes, entiendo que tengamos un contexto mundial y regional muy difícil, pero hay una red de asistencia social que es enorme. Hay obra pública en cualquier localidad de Argentina. Llevo obras a los 135 municipios (de la provincia de Buenos Aires) y me siento con los intendentes de la oposición porque cuando a mí me tocó serlo, el trato fue arbitrario, marcó Katopodis apuntando contra la gestión de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, en un pase de facturas.

Un clima de tensión que anuncia la previa de un año electoral que empieza a ceñirse, y donde la Obra Pública y la Seguridad son ejes para los jefes de cada distrito, lo mismo que para la gobernación para demostrar gestión en la recta hacia la renovación de mandatos.