Florez y Milei: la tarotista de Fátima que pulseó contra Karina y que ahora vaticinó el regreso de la pareja

Fátima Florez es de esas personas que tienen la certeza de que mucho de lo que sucede está determinado por energías que no se pueden racionalizar. Está convencida, por ejemplo, de que sus gatos Dick y Harry pueden repeler las “malas energías” -por eso en los estrenos los lleva al camarín y se los frota por todo el cuerpo antes de salir a escena-, cree en la mala suerte -por eso cuando sale a imitar a una famosa vedette a la cual se la suele acusar de “mufa” se pone hojas de ruda en los pies-, cree que los objetos físicos albergan vibras -por eso dejó de usar la cama que compartía con su ex marido, Norberto Marcos, y se mudó al living con un colchón y una frazada nueva, una violeta, que luego se hizo famosa- y cree, por sobre todas las cosas, en algunos santos. Entre todos ellos, destaca para la actriz San Expedito, el patrono de las causas urgentes.

Tan central para Fátima son sus percepciones que ya el 19 de diciembre del 2023 sabía que algo iba mal en su relación con su entonces pareja, Javier Milei. Lo sabía no en un plano terrenal, por decirlo de alguna manera, sino porque aquella fecha en que se recuerda al mártir cristiano (como todos los 19 de cada mes) es la que Florez elige siempre, religiosamente, para hacer su debut de temporada. Pero esta vez, teniendo a la asunción presidencial tan cerca, hubo que posponerlo unos días. Ese fue el primer aviso. El segundo, cuando Milei la fue a visitar a Mar del Plata y, en un momento de intimidad, le pidió que se quitase el collar de San Expedito del que nunca se desprende. Y ahí ocurrió lo impensable: Florez nunca volvió a encontrar esa medalla. Esa sí fue, para la actriz, una señal de alerta máxima.

Por eso es que Fátima tuvo que recurrir a las fuerzas del cielo. Y se dejó influenciar por su tarotista de confianza, Anabel Accogli. Ella le susurró al oído que su vínculo con Milei estaba a punto de terminar, en aquel arranque del 2024, y le dijo algo más: le adivirtió que la habían “ojeado”, que le habían hecho “un trabajo” para impulsar la separación. Ambas, de más está aclarar, eligieron como responsable a Karina, quien, además de sostener que tiene la habilidad de comunicarse con animales vivos y muertos, se precia de ser una tarotista de fuste. Accogli le propuso una solución drástica: sumarse al viaje que hizo el Presidente a Estados Unidos, a pesar de que sabían que Karina había insistido en que Florez no fuera parte, ya que confiaba en su poder para lograr rearmar la pareja.

Pero el final no fue el esperado. Mediante un tuit, Milei contó la separación, aduciendo los problemas de agenda por supuestos trabajos de Florez en el extranjero, en lo que fue una verdadera sorpresa para la imitadora: no sólo porque esas funciones en el exterior no existían, sino porque ella se enteró de la novedad mediante el tuit. Los particulares modos de los Milei son así.

Ni siquiera Accogli pudo con la hermana presidencial. “Es que el trabajo que hizo Karina fue más poderoso”, cuenta una mujer del círculo de Florez. Y el final fue solitario: el programa de El Trece, “Socios del Espectáculo”, reveló un video donde se ve a la tarotista y la actriz volviendo solas al país, varadas en el aeropuerto de Miami. Ahora, en la previa de un viaje de Milei a ver un show de Fátima en Estados Unidos, Accogli está en otra sintonía: le viene asegurando a Flórez que el regreso de su pareja está cerca. Las fuerzas del cielo se lo contaron.