Reapareció Ginés Gonzáles García: "fue una emboscada, una cama"

"A la distancia pienso que eso no fue fortuito, algunos creen que fue una emboscada, una cama", sentenció el ex ministro de Salud, Ginés González García, quien debió renunciar hace casi un año al verse envuelto en el episodio conocido como "Vacunatorio Vip".

"Si vos mentís cuando decís que sos amigo... raro porque yo no soy amigo del Horacio Verbitsky y no sé vacuno porque era amigo mío, sino porque tenía 79 años. Él ya estaba entre los que se iban a vacunar, pero bueno..", siguió González García en diálogo con Wake Up (Delta 90.3) sobre el rol que jugó el periodista al contar él mismo que se había vacunado en el ministerio.

"Después fue usado como guante de combate por la oposición. Pero no hay ninguno que no esté en los condiciones para vacunarse de los 70, por eso la jueza archivo la causa. Algunos han usado esto como bandera de la grieta", agregó el ex ministro, que destacó sus gestiones durante el primer año de la pandemia.

"Si algo estoy orgulloso del enorme compromiso que tuvimos todos los ministros de salud de todas las provincias. Compramos todos los respiradores que había y los distribuimos equitativamente. Y hay pocos países que tengan contratos como los que tuvo Argentina. Negociamos con absolutamente todos. Con Rusia, con China, con Estados Unidos. Con todos los fabricantes que me parecía que iban a andar bien, y está demostrado que tenemos todo tipo de vacunas", remarcó.

"Yo hubiese querido hablar yo, pero la prensa ya tenía la información. Te mentiría si te dijera que no me dolió, y me pareció injusto, pero la sociedad también estaba muy irritada. No es fácil gobernar...", siguió sobre el vínculo con el presidente Alberto Fernández y el pedido de renuncia.

"No me aparecía justificable lo que pasó conmigo y se lo dije. Si uno quiere conducir tiene que bancar. Y ante la afirmación de un tipo que siempre ha sido... un tipo difícil por decirlo de alguna manera... agarrarse de eso...", siguió González García. "Me hubiese gustado decir mi verdad", insistió el ex ministro.

