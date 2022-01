Victoria Tolosa Paz y "Pepe" Albistur: descanso peronista en Cariló

La escena transcurre en el balneario Hemingway, en Cariló. Victoria Tolosa Paz está a metros de la carpa de Enrique Albistur, pero, a pesar de la insistencia de su hermana, no quiere ir. Tiene fresco todavía el recuerdo de la tapa de NOTICIAS, “El repartidor”, donde se narraban las desventuras de “Pepe”, que en aquel 2005 era secretario de Medios y hombre fuerte del kirchnerismo, y la prensa. Tan fuerte fue esa imagen, para ella, que tuvieron que pasar dos años más para que aceptara el convite del entonces funcionario y arrancara el romance. 14 años después la situación se repite, pero algunas cosas cambiaron: Tolosa Paz y Albistur están sobre el mismo balneario pero ahora son marido y mujer, y mientras uno jura que está “jubilado”, la otra, flamante diputada, fue la cara visible del Frente de Todos en las últimas elecciones. La que también presente sigue es NOTICIAS, cuya última edición estaba leyendo el íntimo amigo de Alberto Fernández cuando comenzó este reportaje.

Victoria Tolosa Paz: Me lo quisieron presentar en febrero de 2007, pero yo me acordaba de esa tapa. La tenía muy presente porque decía cosas que eran bastante… muy alejadas de lo que Pepe realmente es (ndr: en aquella nota se contaba la discriminación en la pauta publicitaria del entonces gobierno a PERFIL). Me quedaba la sensación de que no me iba a gustar y dije que no. Pero el 19 de julio de 2007 lo conocí en el Teatro Argentino de La Plata, donde fue a lanzar la candidatura de Cristina Kirchner, y me enamoré.

Su marido va a dar vueltas durante toda la entrevista. Ceba mates, trae unas botellas de agua para el equipo de NOTICIAS, y hasta le pide a los nietos, cuando el fotógrafo de este medio levanta la cámara, que hagan los dedos en V. Y cuando su esposa cuenta la historia de la tapa, Albistur remata: “Cómo me cagaron ustedes”, por el tiempo que tardó en conocer a la diputada.

Arena y rosca. Tolosa Paz fue la primer candidata a diputada en Buenos Aires, una elección que el gobierno perdió tanto a nivel provincial como nacional. Pero, a pesar de los resultados, la legisladora le tiene fe al Frente, y cree que se va a sacar el collar en forma de V que tiene, en el 2023. “Prometí que hasta que no ganara la intendencia de La Plata me lo iba a dejar puesto, pero vamos a ver qué pasa, porque me encariñé”, dice.

Noticias: Alberto Fernández dijo que en PERFIL que perdieron las elecciones porque “se extremaron”. ¿Coincide?

Tolosa Paz: Cuando pienso en una derrota electoral no me encasillo en un motivo, creo que hay una heterogeneidad de los electores. Algunos desequilibrios económicos, otros enojados por la pérdida del laburo. Si en dos años este crecimiento económico se da como esperamos, vamos a estar en otro lugar con la sociedad. Hay que ir destrabando las bombas que nos dejó el macrismo.

Noticias: ¿Las heridas post PASO están cicatrizadas?

Tolosa Paz: Me resulta muy llamativo que sigan preguntándose si hay diferencias entre Alberto y Cristina. Claro que las hay, son formas distintas, personas distintas, pasados distintos, pero sintetizan esta etapa de Argentina. Para mí fue un gran acierto de CFK elegir a Alberto. Veo a Cristina muy activa y me encanta, pero al mismo tiempo veo un Alberto sumamente activo a cargo del PJ. Hubo cartas, renuncias, tensiones internas, pero pasaron y el pragmatismo reina.

Noticias: En la campaña usted tuvo varios momentos destacados. Uno de ellos fue cuando habló de que “en el peronismo se garchó”. Alejandra Dahia, directora de NOTICIAS, escribió una nota titulada “Ahora sí, el gozo autorizado. El oficialismo pasó a avalar lo que hace una década cancelaba: el goce salió del closet”, en la que relaciona sus dichos con la polémica que se armó en el 2012 con la tapa “el goce de Cristina”. ¿La leyó?

Tolosa Paz: La leí y me pareció que cuando yo dije lo que dije fue por una forma de hablar muy mía, que soy una mujer joven con hijos de veintipico. Dije que en el peronismo siempre se garchó y lo ratifico, pero lo dije como si estuviese hablando con mi hijo acá en la playa. En cuanto a la tapa, celebro que las mujeres podamos hablar del goce, del disfrute, pero la tapa de Cristina de aquel momento, con un orgasmo, era fuerte. En esto avanzamos muchísimo. Cristina hace 10 años dijo que no íbamos a votar la ley de interrupción del embarazo y después en el Senado fue la primera que se animó a dar vuelta su opinión.