Martín Yeza: “Hay crisis de identidad en el PRO”

Martín Yeza cumplió 36 hace un par de horas pero todavía no pudo festejar. No sólo por la entrevista que está por hacer con NOTICIAS, sino porque la ciudad que comanda, como todos los veranos, está en el centro de la escena nacional. En lo que va de la temporada dos personas murieron por accidentes de cuatriciclos, lo que puso a Pinamar en el medio del debate mediático del país, pero no se queda sólo ahí. El cumpleañero, que va por su segundo mandato y pisa fuerte dentro de Cambiemos, armó un revuelo dentro de su coalición cuando se plantó frente a la reelección indefinida de los intendentes, al avisar que él no iba a competir en el 2023. “Tenemos que retomar la esencia de lo que fuimos”, dice.

Yeza: Las reelecciones pusieron arriba de la mesa una crisis de concepto que tenemos desde el 2019: hacia dónde vamos y que seremos hacia el 2023, en qué nos convertiremos. También hay una crisis de concepto y de liderazgo, particularmente en el PRO, que tiene una crisis de identidad. En el 2015 Cambiemos vino a interpelar a una cultura de poder, y dentro de eso un tema muy central era nuestra posición con las reelecciones indefinidas. Ahora tenemos que discutir, con la tensión que sea necesaria, cuál es nuestro norte.

Noticias: ¿Cuánto de esto tiene que ver con la ausencia de Marcos Peña?

Yeza: Bastante. No digo que se resuelva con que vuelva Marcos, no hay nadie ni debería haber –siendo que hay una crisis de liderazgo- porque tampoco podría haber un Marcos hoy. Es un lugar vacante, pero Marcos cumplía una función esencial. Pero no se resuelve ni con el mejor intelectual de Latinoamérica.

Noticias: ¿Y el lugar de Macri cual será?

Yeza: Yo creo que si el PRO encontrara su nueva mejor versión Mauricio sentiría que cumplió su deber.

Noticias: Cambiemos venía a interpelar una cultura del poder pero después aparecen videos como el de la “Gestapo”.

Yeza: Eso está en manos de la Justicia, ojalá que lo resuelvan y que cada una de las personas que estuvo ahí de las explicaciones sobre qué dijeron y qué hicieron. De lo que estoy seguro es que María Eugenia Vidal no tuvo nada que ver con eso. Pongo las manos en el fuego por ella.

Noticias: Pero en esa mesa había dos ministros y un senador de ella.

Yeza: A ellos no los conozco, pero a Vidal sí y sé que no sería capaz de hacer algo así.

Noticias: Supongamos que no sabía nada. ¿No sería eso en sí un problema? Tres altos cargos bonaerenses actuando por la suya.

Yeza: Habrá que ver que es lo que pasó. La alusión a la Gestapo es desagradable y desafortunada, está mal, pero hay una diferencia entre ética y delito. Pensar no es un delito, delito sería si hicieron algo en consecuencia de esa idea. Eso es lo grave y lo que tiene que investigar la Justicia.

Noticias: ¿Y la relación con el actual gobernador cómo es? En el día de las elecciones usted dijo que los “trataban mal por pensar distinto”.

Yeza: En el caso de la Provincia… es muy difícil para algunas personas entender que un disenso no significa que el otro te odia, sino que es parte de la democracia. Todas las veces que me tenga que sentar a dialogar lo voy a hacer.

Noticias: Pero diste a entender que los discriminaban.

Yeza: No adjetivo, describo: el año pasado la Provincia nos sacó 22 móviles policiales, y nos dejaron sólo cuatro.