Quiénes son los marginados del PRO

No sólo en el oficialismo aparecen personajes que quedaron relegados. La oposición también los tiene, aunque nunca les soltaron la mano, por lo que no se desató el fuego amigo. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón es el abanderado de este sector, que en otro momento tuvo como protagonista a Darío Nieto, ex secretario de Mauricio Macri, reconvertido en legislador porteño.

Bajo un estricto silencio del PRO, el 8 de diciembre “Pepín” cumplió un año fuera del radar de la Justicia argentina. El pedido de captura está en pie, mientras espera definiciones de la solicitud de extradición que se realizó a Uruguay y mira de reojo el dictamen del kirchnerismo para removerlo del Parlasur.

Una suerte similar podría haberle tocado a Nieto. Pero Macri intercedió para que su ex secretario privado, arrinconado por la Justicia en la causa que investiga un presunto espionaje ilegal, no se quedara en el llano. Lo ubicaron en un relegado noveno puesto de la lista en Capital y le aseguraron no caer en el despoder, a pesar de que su cargo no da fueros en causas federales.

Pero Rodríguez Simón y Nieto no son los únicos que se consideran “perseguidos políticos” de esta gestión. Incluso Macri alegó esa condición. Además, en distintas oportunidades al ex presidente lo hicieron sentir marginado de su propia fuerza política.

Al menos por ahora, los parias del macrismo no se rebelaron contra la autoridad.

por R.N.