Guillermo Marijuan: un fiscal atrapado en la grieta

El fiscal Guillermo Marijuan quedó atrapado en la grieta. Fue a partir de su pedido de sobreseer a Cristina Kirchner en la causa conocida como La Ruta del Dinero K. Aquellos medios y políticos que lo vitoreaban en el 2016, cuando se apersonó en los campos patagónicos de Lázaro Báez con retroexcavadoras buscando un botín millonario que nunca encontró, son los mismos que hoy lo critican por la decisión de cerrar el capítulo CFK en una de las causas más escandalosas de los últimos años.

¿Qué le pasó? Marijuan se involucró en las discusiones más apasionadas del país. Participó de la primera marcha por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Por aquellos años también se filtró un audio de él diciendo que Cristina Kirchner estaba “al borde de la detención”. Era, sin dudas, un fiscal que tenía en la mira a la ex presidenta. También mantuvo reuniones con el entonces mandatario Mauricio Macri con el objetivo de picar en punta para quedar al frente del Ministerio Público Fiscal.

Hoy, a más de una década de iniciado el expediente de La Ruta del Dinero K, Marijuan escribió: “Habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada –por CFK– en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha”.

En el dictamen del fiscal se citaba un pasaje de la indagatoria del valijero Leonardo Fariña que fue lo que llevó a involucrar a CFK. Afirmaba que a fines del 2010, Baéz llamó a Fariña para contarle una reunión que había mantenido con “la jefa” –por Cristina–, quien le había preguntado si estaba “sacando dinero al exterior”, porque desde la embajada de Estados Unidos le habían avisado que se había alterado la cotización del euro blue por culpa de los grandes movimientos de dinero de Báez. En ese mismo encuentro, Báez y Fariña se comprometieron a ser “más prudentes en los movimientos”. En el 2019, la sala 2 de la Cámara Federal, de manera insólita, cambió el testimonio de Fariña y dijo que quien le había pedido prudencia a Báez había sido Cristina en aquella reunión. Ahora, Marijuan ratificó que el diálogo en el que se acordaba “prudencia” fue entre Báez y Fariña, dejando afuera a CFK.

Por esta decisión, los medios y políticos opositores lo criticaron. Elisa Carrió dijo: “Guillermo Marijuan es íntimo amigo de Sergio Massa”, dando a entender que el fiscal pidió el sobreseimiento por pedido del ministro de Economía. En el 2016, cuando detuvieron al ex secretario de Obras Públicas, José López, con 9 millones de dólares y una ametralladora en un convento bonaerense, Marijuan había sido entrevistado y defendió en ese entonces su accionar con las retroexcavadoras y también a Carrió. “En aquel momento se reían de que podía haber cosas escondidas bajo tierra o se reían de la doctora Carrió, que ha aportado muchas cosas interesantes. Parece que no hay que reírse tanto y trabajar más”, dijo. Los tiempos cambiaron.

La relación de Massa con Marijuan es una amistad que recorre el tiempo desde los años en que los que el primero trabajaba en la Anses y el segundo fue designado como fiscal especializado en delitos contra la Seguridad Social. Por estos días se recordaba que los años de investigación intensa de Marijuan contra CFK coincidieron con los de Massa opositor, amenazando con meter presos a “los ñoquis de La Cámpora”.

Pero Marijuan también tiene un amigo cercano a la vicepresidenta. Se trata de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, que fue profesor del fiscal y la persona que lo hizo entrar a trabajar en Tribunales. Cada vez que a Marijuan le tocó hablar en público sobre Beraldi, siempre tuvo palabras elogiosas. En Tribunales, aquellos que conocen a Marijuan y saben de su relación con Massa, dicen que no se hablan hace más de dos años y que tal vez la decisión del fiscal tenga que ver más por su respeto a Beraldi. Aunque los desconcierta el cambio de actitud del fiscal.

Ahora el juez Sebastián Casanello tendrá que definir qué hará con Cristina Kirchner. En el expediente hay presentados otros dos querellantes que son la UIF y la AFIP, que se estima que no irán contra la vicepresidenta. ¿Qué puede pasar? Si las dos querellas responden que están de acuerdo con el pedido de Marijuan, se caería la acusación y por lo tanto al juez no le quedará otra opción que sacarla de la lista de imputados de la Ruta del Dinero K.