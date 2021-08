Horacio Rodríguez Larreta: "pareciera que Alberto Fernández dejó de escuchar"

“A la luz de los resultados pareciera que Alberto Fernández dejó de escuchar. Lo que dijo el otro día de la docente, el ministro de educación coincidió, en la Provincia la sancionaron y el presidente con todo lo que significa, dijo que no estaba mal lo que había hecho, que estaba bien. Me quedé muy preocupado”, marcó Horacio Rodríguez Larreta sobre el presidente y sus dichos a propósito del video viral de la profesora K.

“Hay que decirle basta al Gobierno, no puede ser que todavía hayan chicos que aún no tengan clases, que van una semana de por medio. En la Ciudad tenemos clases desde febrero y no hubo un solo rebrote por eso”, siguió el jefe de Gobierno porteño que cargó contra la administración de Alberto Fernández.

“El Gobierno no puede parar la inflación, es tremenda, no se genera laburo en la Argentina. Tenemos que decir basta de no generar laburo, ni en las grandes empresas ni en el kiosko de la esquina. Hay que decir basta de todo eso”, insistió Rodríguez Larreta, señalando la falta de un plan económico.

“No se si el presidente perdió el eje, diría que me preocupa muchísimo. Me preocupan los problemas reales de la gente. Necesitamos más diálogo, terminar con la grieta, una reforma judicial que condiciona al país por muchas décadas requiere un consenso más amplio, más discusión. En estos momentos no veo actitud del gobierno de diálogo", agregó en dialogo con El Disparador (Delta 90.3)

“Lo que dijo Frederic es una frase poco feliz. Tenemos un problema de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires más allá de lo que diga la ministra. Tenemos un problema y se puede mejorar. Nosotros hicimos un cambio enorme y hoy en la Ciudad se ve", sumó Larreta sobre los dichos de la ministra Sabina Frederic, que comparó la seguridad de laProvincia de Buenos Aire con la de Suiza: “es más tranquilo, pero más aburrido. Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible”.

Rodríguez Larreta también salió al cruce de las declaraciones de la precandidata a diputada Victoria Tolosa Paz, quien había dicho en una entrevista con youtubers: “Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar". "La verdad que dicen cualquier cosa, no se entiende que quiso decir Victoria Tolosa Paz. Sinceramente no sé qué quiso decir, me cayó raro, hay cosas más importantes que discutir la actividad sexual de los peronistas”, cuestionó el jefe de Gobierno porteño.

“Diego Santilli es el mejor candidato para la Provincia. Y en la Ciudad no tengo duda de que es María Eugenia la persona, es quien mejor representa toda la transformación que hicimos en Buenos Aires, de todo fue protagonista. Estoy conforme con la afectividad de la gente, mucha de las cosas que hoy la gente valora es gracias a Vidal, además es una persona que va al frente, que pone la cara, al Pata Medina lo metió en la cárcel ella. Eso es María Eugenia Vidal, yo la admiro mucho”, apoyó Rodríguez Larreta, quien aparece como el padrino de ambas candidaturas.

