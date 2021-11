Jorge Macri sobre la euforia en Juntos: “Tampoco hay que comerse el amague"

“Tampoco hay que comerse el amague, esta es una elección intermedia, no hay que apurar los tiempos, la gente nos votó para ponerle un límite al kirchnerismo en los cuerpos legislativos, hay que apuntar a eso. Si se terminó el ciclo de Cristina Kirchner lo va a decidir la gente”, arrancó Jorge Macri, intendente de Vicente López, uno de los barones de Juntos en la provincia de Buenos Aires, que el fin de semana volvió a tener una notable elección en su distrito, con guarismos cercanos al 60%.

A pesar de esos números, el primo del ex presidente llamó a ejercer la prudencia, y "no creérsela". “Para las candidaturas de 2023 faltan un montón, y creo que está claro que hay muchos representantes de Juntos que quieren ser parte, pero algo que nos parece en el PRO es que deberíamos posponer cualquier decisión de candidatura al menos por un año, el país está muy mal como para distraernos en candidaturas”, remarcó Macri, posible candidato a gobernador de la provincia.

Aunque el intendente reconoce las charlas con Horacio Rodríguez Larreta para sumarse a su gabinete como un enlace entre la ciudad y las provincias. Una posición similar a la de Juan Manzur en el gabinete de Alberto Fernández, o quizás también la de Wado de Pedro. “Con Horacio Rodríguez Larreta venimos hablando para ver si podemos mejorar mecanismos de trabajo entre la Ciudad y la Provincia, pero todavía no hay una propuesta concreta del gobierno porteño, si la hubiese, la evaluaré”, reconoció.

En ese diálogo, reconoce la dificultad de hablar con el Gobierno, y con un Alberto Fernández que desconoce la derrota. “En el Gobierno hay dos problemas, el primero es no reconocer que el otro ganó y segundo, si yo niego la realidad nunca voy a corregir los problemas que tengo. Hoy 7 de cada 10 argentinos no los votaron, es un dato objetivo. Si no tomas nota de ese dato es difícil que te corrijas y mejores”, cerró.

por R.N.