Mauricio Macri: entre la canchereada y el silencio

En medio del tumulto de cronistas y adherentes, el ex presidente Mauricio Macri dejaba tras votar ayer una chicana a un grupo de los periodistas presentes: “Cuidado con los micrófonos”. La advertencia hacía referencia al episodio ocurrido una semana antes en ocasión de declarar ante el Juzgado de Dolores en la causa por el presunto espionaje de víctimas de ARA San Juan, cuando tomó el micrófono del periodista Nicolás Munafó de C5N, y lo tiró al piso.

El episodio condenado por Fopea y Adepa, hizo que Macri pidiera disculpas. Sin embargo, el día de ayer, Macri aprovechó la ocasión para recordar de modo irónico el hecho. Pero una vez más se producían incidentes con un cronista: Emanuel Herrera, periodista de AM 750, denunció haber recibido puñetazos en el abdomen por parte de la seguridad que acompañaba al ex mandatario.

Herrera declaró: “esta es la violencia con la que se maneja la seguridad de Mauricio Macri". Y agregó: “se cortó en un momento porque me revolearon el celular al demonio en medio de la muchedumbre”. "Así es como se maneja el ex presidente Mauricio, las trompadas que me metieron por abajo esa panza".

El equipo del ex presidente no respondería a las acusaciones. De hecho, Mauricio Macri escogió no hablar sobre el escenario de Costa Salguero tras conocerse los resultados que dieron a Juntos como ganador en las elecciones de ayer en el centro, sur y noroeste del país. Prefirió aparecer dando su apoyo, pero vigente, desde la segunda línea.

Pero sí daría su opinión sobre la convocatoria del presidente Alberto Fernández para definir un plan económico que cuente con el apoyo de todo el arco político y empresarial. "Suena más a un oportunismo, porque en el mismo discurso, que le echa la culpa a Cambiemos y Juntos por el Cambio de lo que está pasando en la Argentina, y llamarte a dialogar, no parece la mejor manera de invitarte", marcó Mauricio Macri en diálogo con LN+.

"Nosotros tenemos que ser muy responsables, serios y constructivos y tratar de ayudar a minimizar los daños, porque la gente la sigue pasando muy mal. Tenemos que creer que lo que nos va a sacar de acá es la madurez de un pueblo y de un conjunto de dirigentes que trabajen en equipo y encaren, sin simplificar, la complejidad de los problemas que tenemos. Entiendo que hoy se han agravado por el pésimo Gobierno que tenemos en los últimos dos años", agregó.

"Hay que entender quién hace ese llamado, ¿lo hace el Presidente con el apoyo de la vicepresidenta, o La Cámpora, o Massa, o es solamente él? Es muy serio lo que está pasando en la Argentina, y el mensaje que dio la gente es contundente: le ha dicho 'basta' a la mentira, ineptitud, atropello, al abuso del poder sistemático. Acá tiene que haber una profunda autocrítica, un reconocimiento y plantearse qué es lo que van a hacer, qué proponen. Y nosotros vamos a estar acá siempre pensando en el bienestar de los argentinos", cerró Macri que auguró "dos años difíciles" por venir.

Informe: Virginia Iceta

por R.N.