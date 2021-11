Marcos Peña en el búnker de JxC: solo y preocupado

El bunker de Juntos por el Cambio tuvo diferentes momentos luego del cierre de los comicios. Cuando empezaron a llegar los primeros invitados al Centro de Exposiciones de Costa Salguero llamó la atención la presencia de Marcos Peña entre los presentes, porque hacía tiempo que no se lo veía en las actividades del frente opositor. Peña tiene diversos detractores dentro de Juntos, entre ellos, sobre todo, dirigentes y funcionarios que responden al larretismo y al vidalismo, a pesar de que el propio Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, tienen diálogo con él.

Peña estuvo, por momentos, solo, como se ve en la foto que ilustra esta nota, y en otros momentos buscaba con la mirada a diferentes dirigentes de la oposición para saludarlos. La presencia de Peña, aseguraron a NOTICIAS, incomodó a algunos porque se lo asocia al sector de Mauricio Macri más duro y todavía le facturan algunos errores de la gestión presidencial 2015-2019.

Peña estuvo acompañado por otros ex funcionarios que tampoco gozan de la total aprobación del conjunto de Juntos Por el Cambio. Entre ellos, estaban los ex ministros Francisco “Pancho” Cabrera y Nicolás Dujovne. Ambos dirigentes no habían estado en el bunker de las PASO. Que hayan aparecido en esta oportunidad, con aires de victoria en la previa, fue mal visto por los asistentes, según relataron a este medio.

El clima del bunker fue pendular, respecto de la Provincia de Buenos Aires, debido a que en los resultados de las mesas testigos estaban dando, por momentos, poco menos de un punto de diferencia. Se respiró intranquilidad cuando notaron que la formula encabezada por Diego Santilli no pudo consolidar los casi cinco puntos de diferencia que habían obtenido en las PASO. Esa diferencia se achicó a poco menos de dos puntos.

Ya con los datos oficiales el análisis pasó por el equilibrio de fuerzas en ambas cámaras legislativas y se revaloró que el oficialismo perdió el quorum en el Senado de cara a los próximos dos años de gestión, apuntando a la confrontación con Cristina Kirchner. La carrera a 2023 comienza mañana.