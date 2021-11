El bizarro merchandising de Javier Milei

El aire que se respira en el búnker de la Libertad Avanza es de optimismo: todos están convencidos de que su lista superará los 13,6 puntos que sacó en las PASO. Los seguidores del candidato lo esperan debajo del escenario. La gran mayoría son jóvenes que no superan los 30 años y muchos llevan remeras negras con un dibujo de un león y la leyenda "Milei 2021". En las puertas de ingreso hay puestos de venta de un merchandising más que bizarro.

Para empezar, lo más presente entre los asistentes, aparece una bandera amarilla con una serpiente cascabel en espiral y en posición defensiva. Debajo del dibujo se lee la frase "Don't tread on me", que significa "No me pisotees". Se trata de un ícono del libertarismo estadounidense. Además, en las inmediaciones del estadio se puede encontrar todo tipo de merchandisign. Hay cuadros en los que se representa a Milei escoltado por Donald Trump y Jair Bolsonaro; pines que representan el concepto de "Estado" con un arma apuntando a la cabeza de un hombre y al concepto de "Mercado" con dos manos apretándose; imanes con estética pop y la típica frase del candidato "Viva la libertad, carajo"; libros sobre Economía; posters y hasta estampitas con la cara de Milei. Entre los asistentes, incluso, hay jóvenes que lo imitan con su típico corte de pelo y sus sacos largos y negro. Todo es una oda a su personalidad.

Cerca de las ocho de las ocho comenzaron se empezó a subir lentamente el volumen de la mesa y el locutor, desde el escenario, comenzó a arengar a los presentes para que levanten los brazos. Los motores están calentando con dos puestos de venta de cerveza y cientos de jóvenes que celebran las imágenes de su líder en pantalla gigante.

por R.N.