Martín Tetaz apostó 2 mil dólares por Leandro Santoro

Martín Tetaz, el candidato a diputado de Juntos por Capital Federal, le apostó a Carlos Maslatón 2000 dólares a que la lista que encabeza Leandro Santoro obtendrá el segundo lugar por debajo de la suya, liderada por María Eugenia Vidal. "A Máslatón le gusta hacer apuestas y dice que Javier Milei sale segundo. Me pareció que no había una forma tan fácil de ganar plata desde hace mucho tiempo porque no hay chances", le dijo a NOTICIAS.

La apuesta empezó con un tuit del usuario Daniel Osinaga, quien escribió: "Si alguno sigue pensando que Milei sale segundo, le tomo la apuesta". El primero en recoger el guante fue Maslatón y estableció las reglas: "Yo apuesto pero con integración previa de la plata ante agente fiduciario. No te doy crédito", le respondió. Y cuando parecía que los jugadores ya estaban definidos, se sumó Tetaz. "Me anoto con 2000. V-S-M", publicó.

Según Tetaz, su apuesta no tiene posibilidad de fallar: "En Buenos Aires las encuestas son bastante certeras y no hay ninguna en la que esté ni siquiera cerca", dijo. Además, contó que sus predicciones están siendo confirmadas según los boca de urna que está siguiendo su espacio. "Maslatón es un hombre de palabra, así que supongo que pagará", agregó.

La apuesta, en realidad, no fue planteada en dólares sino en USDT, una criptomoneda llamada "Tether" que emite una empresa con sede en Hong Kong llamada "Thather limited". Se la considera una moneda estable porque fue diseñada para que cada una estuviera respaldada por un dólar estadounidense.

Siguen abiertas las apuestas Carlos?

Me anoto con 2000

V-S-M — Martin Tetaz (@martintetaz) November 14, 2021