Boca de urna fake: las encuestadoras desmienten los virales

Un clásico de cada elección es que al mediodía suele producirse el momento en que empiezan a circular sondeos a boca de urna con pálpitos electorales. Ante la falta de información y la ansiedad por tener algún adelanto del resultado de la elección esas encuestas preliminares se vuelven el único bálsamo que tranquiliza a los deseosos de saber qué está pasando. El otro corte suele hacerse a las 14 y también, a veces, hay datos de las 16.

Pero no todos los boca de urnas son ciertos. En muchos casos hay datos falsos que circulan en nombre de encuestadoras de renombre para respaldar la información. En está elección general de medio término hubo tres consultoras que desmintieron datos que circulaban en su nombre. La primera fue Synopsis, quienes a través de su cuenta de Twitter @SynopsisConsult avisaron que lo que se decía, no era así. "Synopsis no realizó ningún Boca de Urna en la jornada de hoy. Cualquier información en contrario es falsa", tuitearon.

Otros consultora que aclaró que no estaban haciendo sondeos a boca de urna fue Giacobbe y Asociados. "Es FAKE este boca de urna que anda circulando. No estamos haciendo ese ni ninguno. Alguien anda con la cola entre las patas", escribió visiblemente molesto en Twitter el analista Jorge Giacobbe.

El tercero en aclarar que no estaba trabajando con boca de urnas en esta elección fue el consultor Ricardo Rouvier. "Desmiento boca de urna a mi nombre", tuiteó breve.

La ansiedad suele apoderarse los días elecciones y este año no fue la excepción.

por R.N.