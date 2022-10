Julio Zamora: "Falta una mirada vinculada con la génesis del Frente de Todos"

“Estamos viendo en estos últimos meses un impacto fuerte, vía aumento de tarifas e inflación en la economía de los hogares, nos preocupa mucho. Lo veo en los barrios o cuando recorro alguna localidad, la situación de la gente que ve licuarse sus ingresos producto de la inflación y de aumentos en algunos servicios públicos que impacta en sus salarios”, apuntó Julio Zamora, el intendente de Tigre.

“Llamamos a una toma de razón por parte del Gobierno Nacional, para que de forma urgente se revise la cuestión vinculada al mínimo no imponible de ganancias. Creo que en función de una coherencia se debería adelantar. Estamos hablando de un salario que no es de tanta dimensión, amerita que se vea y considere el aumento del mínimo no imponible, porque es un ingreso medio”, marcó el político en un mensaje a su predecesor en el distrito, el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Por la falta de actualización de los topes de asignaciones familiares y del piso de ganancias, los trabajadores están sufriendo una pérdida adicional en sus ingresos. “El régimen de retenciones se establece en función de una tasa, cuando termina el año fiscal se hace una liquidación final pero mientras tanto hay retenciones mes a mes“, explicó Marcos Sequeira, contador tributario.

Las escalas de las alícuotas están desactualizadas por lo que trabajadores en relación de dependencia, jubilados o aquellos que reciben alguna asignación trabajan entre el 50 y 70% de su tiempo solo para pagar impuestos. En los 56 meses, desde que se implementó la fórmula de ajuste automático, los trabajadores han perdido 8,4 haberes.

“Muchos trabajadores en función de los aumentos paritarios que se están viendo están alcanzando ese piso de ganancias, entonces amerita que la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo puedan tomarlo en consideración. Creo que falta una mirada vinculada con la génesis del Frente de Todos y en lo que nos planteamos de tener una mirada sobre los sectores más vulnerables”, reclamó Zamora, señalando que el ajuste está mal direccionado.

“Tenemos que recorrer un camino que vuelva al origen que tuvo el Frente de Todos, tenemos que poner en la prioridad nuestros jubilados, a los trabajadores, a los sectores que quizá no tienen trabajo y necesitan una ayuda. Este es el tema prioritario, porque hace muy poco tiempo se tuvo en consideración la problemática del campo y se les dio un reconocimiento”, se alineó el intendente con el que es el reclamo de un sector del Frente de Todos disconforme con el guiño de Massa con los grandes productores a partir del "dólar soja".

“Golpeamos el bolsillo de la gente vía inflación, cuando el jubilado va al supermercado y ve que le aumentan los productos toma conocimiento de que su salario ha disminuido ostensiblemente. No creo que el gobierno no tenga en cuenta esto, creo que Alberto Fernández tiene conciencia de esta situación y va a tomar cartas en el asunto”, apalancó el intendente en un guiño al presidente.

por R.N.