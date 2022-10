Javier Milei vs. las mujeres: cuatro cruces repudiables

El diputado Javier Milei tiene en su haber varias peleas con mujeres. Si bien la crispación y la vehemencia forman parte del estilo que lo hizo famoso, el tono irritado que adquieren sus contiendas ha llegado a cruzar los límites admitibles. Esta vez fue contra Cristina Pérez, con quien el libertario protagonizó un tenso cruce en el programa Radio Rivadavia de la periodista.

Al ser consultado respecto de cómo votaría un eventual proyecto de eliminación de las PASO, a través del cual el kirchnerismo buscaría su voto, Milei afirmó: "Eso es falso. No existe el proyecto y yo no discuto en abstracto”. “Pero ¿si existiera el proyecto, si presentan el proyecto? Esta respuesta es importante, si esquivas la pregunta es grave”, retrucó Pérez. "Yo no me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores”, agregó, levantando el tono de voz. Y s enervó aún más: “Vos estás operando con el formato de Juntos por el Cambio sobre un proyecto que no existe”, acusando a la periodista.

“Javier, tu descalificación hacia mi persona habla de vos, no de mí. Me ofendiste”, sentenció Pérez. “Bueno si te ofendiste es un problema tuyo de cómo lo percibiste”, contraatacó Milei. Ante la falta de respeto, Pérez concluyó la comunicación.

No es la primera vez que Milei mantiene un altercado con una periodista mujer. En abril, el diputado se fue del programa de María Laura Santillán en LN+, tras negarse a compartir aire con Carolina Losada, senadora de Juntos por el Cambio, alegando que la producción había pautado un “mano a mano” entre Santillán y él. Sucede que Losada había tomado su lugar en el piso mientras Milei era entrevistado a unos metros.

"¿No estás en la mesa Javier porque preferías acá a solas?", consultó Santillán. "Porque me habían dicho que era un mano a mano. Yo tengo definiciones de mano a mano distintas", comenzó Milei. Santillán intentó varias veces sumar a Losada a la conversación que mantenía con el economista, pero Milei se ofuscó, insistiendo en que él no había pautado una entrevista en conjunto.

“Me molesta cuando faltan a la verdad, cuando no cumplen las condiciones que pactan. Y yo tengo entendido que un mano a mano es un mano a mano. Entonces eso es mentir. De hecho, me lo tomo bastante bien para ser engañado y que me hayan mentido", dijo Milei.

"No, no hay ningún engaño. Con la producción tampoco te enojes. Para nosotros es un honor tenerte", le contestó Santillán. "No parece. No se le miente a los invitados, no se los traiciona y no se les cambian las condiciones una vez que está sentado", arremetió el diputado, quien anunció el fin de su intervención en la emisión del programa.

"Yo puedo tener un excelente vínculo con Carolina. Yo pacté hace más de una semana la nota con tu gente, que hasta vos misma me pediste que venga y ahora me encuentro con que me mienten y me engañan", agregó Milei, quien más tarde se retiró del programa.

Un año antes, en 2019, Milei había hecho llorar a la panelista Sol Pérez en el programa de Net TV, “Las Rubias”, conducido por Marcela Tinayre. En ese momento, Milei comenzó hablando del “rumbo hacia Venezuela” que proponía el kirchnerismo, cuando fue interrumpido por Pérez. "¿Por qué ir a los extremos y no buscar un país en el que les den posibilidades a los que menos tienen? Lo único que vamos a hacer es que la gente sea cada vez más pobre", opinó la joven.

La discusión siguió escalando, y la panelista volvió a intervenir: "Para él todos los gobiernos van a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado vamos a estar muy bien" dijo. En ese momento, el diputado atacó a Pérez diciéndole que ella “ni sabía de lo que él estaba hablando”. Inmediatamente, la conductora contraatacó: "¿Tenés esa forma de discutir con otras personas, de denigrarlas y degradarlas? Si sos tan inteligente, podés escuchar al otro".

La discusión continuó hasta que Sol Pérez se retiró del estudio. Más tarde, escribió en su Twitter: "Más que economía tenés que ver si alguien te enseña a respetar a las mujeres, asqueroso @JMilei". Milei ya había tenido diez días atrás un altercado con Pérez en el mismo programa, el cual había terminado a los gritos.

Mas que economía tenes que ver si alguien te enseña a respetar a las mujeres, asqueroso @JMilei — Maria Sol Perez (@SolPerez) February 18, 2019

Un caso más antiguo aún corresponde a 2018, cuando el economista participó de una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de la localidad de Metán, en Salta, invitado por el ex diputado Alfredo Olmedo.

En dicho evento, la periodista Teresa Frías, enviada por el medio local "InfoSalta", le hizo una pregunta sobre el keynesianismo, corriente económica de la que Milei es férreo detractor. La pregunta de Frías había sido por qué el keynesianismo funcionó en Estados Unidos pero no en Argentina.

Luego de reprenderla por desconocer la fecha de la publicación de la “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero”, el libro principal de John Maynard Keynes donde explica su teoría económica, Milei comenzó a levantar la voz y a exaltarse.

“Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo", estalló Milei, y agregó "Estás diciendo una burrada y yo estoy tratando de desasnarte".

Luego, cuando Frías lo trató de autoritario, Milei arremetió: “Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. La totalitaria sos vos porque opinás de cosas de las que no sabés un carajo”.

por R.N.