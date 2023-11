La distinción de NOTICIAS a los convencionales constituyentes del '94

En su cumpleaños número 34, Revista NOTICIAS quiso hacer un reconocimiento a quienes trabajaron en la reforma de la Constitución que nos rige desde 1994.

Un ejemplo infrecuente de debate entre los distintos partidos políticos que resultó en consenso y permitió incorporar a la Carta Magna nuevos derechos, normas y órganos de control para la defensa de la democracia.

Subieron al escenario, en representación de esa pluralidad, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Jorge Yoma, Eduardo Valdés, Horacio Massaccesi, Elva Roulet, Enrique Paixao, Eduardo Barcesat y Juan Pablo Cafiero.

"Aquí hay gente que tiene mucha relevancia y que me gustaría escucharlos, pero yo quiero reconocer a la revista NOTICIAS y a Fontevecchia, que están haciendo un homenaje", dijo Yoma, el primero en tomar la palabra. Y agregó: "Este acto debería estar siendo en el recinto, en una asamblea legislativa y con diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, reafirmando el pacto democrático. Hay un silencio que aturde sobre el sistema político. Esto, que no hicimos, lo está sustituyendo NOTICIAS".

En segundo turno, Rosatti dijo: "En Santa Fe nos reunimos en 1994, por eso es especial para mí. Estoy muy honrado por esta distinción. La reforma del `94 fue el último acto de grandeza política que involucró a todos los actores políticos argentinos. Teníamos enormes diferencias en el pensamiento, pero un objetivo, la unión nacional que estaba en el preámbulo".

"Sabemos que muchas cosas nos dividen, pero hay otras, las más importantes, las que nos unen. Yo no quiero ningún título especial para los medios mañana. Yo sólo recuerdo lo que dice la Constitución. No se puede decir cualquier cosa de Malvinas. Nosotros lo votamos. No se pueden alquilar, no se pueden vender, porque lo dijimos en la Constitución. Y la cláusula es transitoria porque creemos que vamos a recuperar las Malvinas", dijo Rosatti. Y agregó: "Y cuando se habla de la defensa de la moneda, está en la Constitución. Lo que pasa es que hay que leerla".

"Hay que militar la Constitución. Nosotros lo hacemos desde el Poder Judicial y por eso reclamamos la independencia del Poder Judicial", concluyó Rosatti.