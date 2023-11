Arslanián y Moreno Ocampo, distinguidos por el Juicio a las Juntas

El Juicio a las Juntas militares en 1985, a poco de recuperada la democracia, marcó un hito en la historia argentina con trascendencia internacional. Por eso, en el cumpleaños número 34 de NOTICIAS, celebrado en el Congreso de la Nación, esta Revista quiso homenajear a algunos de los protagonistas de aquella gesta.

El editor de Política de NOTICIAS, Franco Lindner entregó distinciones a León Arslanian, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, quien participó del juicio y presidió el tribunal al momento de dictarse la sentencia. También a Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del juicio. Recibió uno de sus hijos.

Además, fueron homenajeados parte del equipo de jóvenes creado por el fiscal Julio César Strassera para colaborar con la investigación del juicio y que lograron reunir, en sólo cuatro meses, la prueba que acreditó la avalancha de denuncias de violaciones a los derechos humanos que permitió condenar a los ex comandantes. Lucas Palacios, Carlos Somigliana (hijo), María del Carmen Tucci, Sergio Delgado y Javier Scipioni subieron al escenario.

"Todos conocen el valor que tuvo el juicio. Por eso es importante que una revista como esta lo distinga", dijo Arslanian. Y agregó: "Todo esto fue el eje del proceso de crecimiento de una democracia que no hubiese podido seguir adelante porque aparecieron, a poco de iniciarse el juicio, movilizaciones militares que conspiraban contra la continuidad del proceso".

Joaquín, hijo de Moreno Ocampo, que recibió por él su diploma, leyó un mensaje que escribió su padre, quien vive en California: "Quiero agradecer a la revista Noticias por remarcar este momento, y recordar el programa liderado por el presidente Alfonsín que permitió superar odios y venganzas, y terminar con 50 años de golpes de estado en la Argentina". Y agregó: "Mi rol de Fiscal me otorgó un lugar de testigo privilegiado de la transición democrática Argentina que culminó con la condena en 1991 a la última rebelión carapintada. Me honra compartir este momento con el General Balza que controló esa última rebelión y disciplinó a las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que los amotinados mataron al teniente coronel Pita, al mayor Pedernera y al soldado Gómez. No se puede olvidar a quienes dieron su vida por defender nuestra democracia".