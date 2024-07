La feroz respuesta de Milei a las críticas por la réplica a Bolivia

“Se convocó en consulta a nuestro embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, para que se haga presente en la sede de gobierno”, anunció la principal vocera del gobierno boliviano, la ministra María Nela Prada. Este lunes, el país trasandino llamo a consultas a su embajador en Argentina, en rechazo a una declaración del gobierno argentino, en la que calificó como una “falsa denuncia” el fallido golpe de Estado contra Luis Arce.

Esta respuesta diplomática, por parte de Bolivia, se debió al comunicado oficial que el Poder Ejecutivo de Argentina dio a conocer el fin de semana, a raíz de los hechos acontecidos hace días sobre el levantamiento militar de un sector del ejército boliviano. “Gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados”, señaló el escrito difundido por Casa Rosada.

“El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas”, señaló el comunicado, añadiendo: “La democracia boliviana está en peligro”, y puntualizando: “No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte”.

Javier Milei, desde su cuenta de la red social X, subió la apuesta en sus declaraciones. Disparando al gobierno boliviano y al presidente brasileño Lula da Silva. Con el título de “EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA”, el presidente argentino enumeró una serie de cuestionamientos a los gobiernos de los países vecinos y de sus reproches diplomáticos. Algo que remite a otros conflictos similares, como los ocurridos en España y, en el ida y vuelta contra Pedro Sánchez y su esposa.

“Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista. Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia), se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista) ...”, fueron los primeros señalamientos del líder libertario.

“Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos...”, destacó Milei en su cuenta personal y concluyó: “Si hubiéramos hecho las cosas como este gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido. No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. ¡¡¡Son parte del fracaso argentino... VLLC !!!”

por R.N.