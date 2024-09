Jubilación de privilegio: Noticias le responde a Scioli

Daniel Scioli salió a aclarar una nota que pubicó NOTICIAS en su última edición. Ahí se revelaba que el ex embajador de Brasil había solicitado y obtenido una jubilación de privilegio por su pasado como vicepresidente. La defensa del secretario de Turismo y Deportes gira en torno a un hecho matemático: sostiene que lo que cobra cada mes por esa pensión no son 36 jubilaciones mínimas ($8.488.568,74, el número que había publicado esta revista, comparado a los $234 mil que es la mínima de una jubilación) sino 22 ($5.169.492 es lo que Scioli dice cobrar, a lo que aclara que por el descuento por Ganancias a su bolsillo le llega menos).



Esta revista quiere aclarar dos cosas. La primera es que, aunque en la nota de Noticias se incluya la versión que da Scioli, el medio sostiene los datos publicados. Acá se adjunta la resolución de la ANSES en la que se le vuelve a dar la jubilación de privilegio (que había estado suspendida por su estadía como embajador en Brasil, en donde se ve también que se le dio un retroactivo de $12.523.606,25).



La segunda es más de fondo. El hecho de que Scioli cobre una jubilación de privilegio -que es una ley votada en el Congreso y que establece que ex presidentes ganan lo mismo que un juez de la Corte Suprema y los que fueron vicepresidentes el 75% de ese salario- no sería noticioso sino fuera por un pequeño detalle: el Presidente al cual el ex motonauta dice responder viene haciendo un show político alrededor de esta cuestión. Y lo hace con la peor de las calificaciones.



Milei renunció a su jubilación de privilegio y dijo barbaridades de quienes la cobran. “Si yo hago bien mi trabajo después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero ellos están acostumbrados a hacer zafarrancho durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal mereces cagarte de hambre por hijo de puta y por eso hay que eliminarlas”, dijo el 6 de junio, durante un acto con José Luis Espert en Santa Fe. Como el tema pegó en las redes, a los días publicó un video corto, estilo selfie, donde volvió a hablar loas de su decisión. “Lo hago bajo el convencimiento de que nadie merece una jubilación de privilegio, y mucho menos la política. La basura de los políticos argentinos, luego de 100 años de hacer desastres utilizan esto como un seguro, hay que eliminarlo para que cuando terminan la gestión que se caguen de hambre por haber sido unos dirigentes de mierda. Viva la libertad, carajo”, decía en el clip.



Entonces, este es el corazón de la cuestión. La jubilación de privilegio de Scioli bien podría ser de $1000 que el tema seguiría siendo el mismo: el secretario que desafía las decisiones del Presidente. Y que, según la propia lógica de Milei, sería una “basura de político” por cobrar una jubilación de privilegio.









