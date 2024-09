Cristian Ritondo, el negociador

Cristian Ritondo es el equilibrista del truco que diseñó Mauricio Macri. El brazo ejecutor de una estrategia que indica que por momentos el PRO debe confundirse con el oficialismo en el Congreso, pero también debe plantear diferencias cuando el presidente del partido lo considera necesario.

El ex mandatario tenía un plan para Ritondo que vuelve a poner en la mesa cada vez que hay río revuelto en la Cámara de Diputados: se lo propuso a Javier Milei como presidente del cuerpo en diciembre, el Presidente se lo negó para poner un legislador propio, Martín Menem. Pero cada vez que puede, Macri insiste.

Ser el negociador oficial del ex presidente en el Congreso implica, incluso, dejar en evidencia a otros legisladores. Como lo que sucedió con el proyecto de movilidad jubilatoria, que fue votado por el PRO en el Senado para conseguir la sanción, pero ante el apoyo de Macri al veto presidencial, hubo un cambio de rumbo: ahora Ritondo y el bloque amarillo blindarán al Gobierno para que no haya dos tercios de los votos que tumben la decisión de Milei: “Es una ley que no puede pagar hoy el Ejecutivo Nacional”, defendió como un oficialista más el diputado.

El protagonismo de Ritondo.

“Lo dijimos desde el primer día, el PRO no es Gobierno ni cogobierno”, insistió en una entrevista televisiva ante las consultas de qué lugar ocupa el espacio que preside Macri. Y completó: “Vamos a acompañar en todas las cosas que nos parezcan correctas. Pero si tenemos que oponernos, nos vamos a oponer”. Por momentos, ese límite se pone difuso.

En contacto permanente con Macri, el presidente del bloque del PRO va trazando en el Congreso la estrategia que su líder político diseña.

El viernes 30, Ritondo participó de una mesa de diálogo en Casa Rosada que lideró Milei. Fue la formalización de una agenda legislativa en común entre La Libertad Avanza y el PRO, pero también la demostración del oficialismo que sin el espacio de Macri le será complicado avanzar en los proyectos que el Presidente desea. Una muestra de debilidad.

Por ese trabajo, Ritondo volverá el lunes 9 a Balcarce 50. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le hizo llegar la invitación y el exministro de Seguridad bonaerense aceptó. “A agenda abierta”, le dijeron, pero esta vez no será tan amena: el diputado PRO lleva las quejas del partido por el decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública. Al oficialismo no le quedará más que escuchar y, probablemente, aceptar las sugerencias.

Con el presupuesto 2025 por tratarse en el Congreso y las derrotas legislativas de las últimas semanas, el Gobierno entendió que necesita al PRO de aliado. Macri y Ritondo olieron la desesperación. Mientras hacen equilibrio entre ser aliados u oposición, buscan que valgan sus votos y su influencia.