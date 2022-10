Javier Milei, con partido en duda

Carina Ivascov, política entrerriana, afirma ser la legítima dueña de la marca “La Libertad Avanza”, nombre del partido de Javier Milei, y habla de la disputa entre ella, el candidato libertario y su hermana Karina por este tema.

Ivascov asegura que fue convocada por el espacio de Milei para sumar su partido, Lealtad Republicana, al armado nacional. Aceptó sumarse, pero con condiciones: ella ponía su estructura y afiliaciones, organizaba el armado en las provincias y cambiaba el nombre de su partido, pero patentaba el nombre: el 1° de junio solicitó el registro de la marca La Libertad Avanza en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), como pudo comprobar NOTICIAS.

En agosto José Bonacci, líder del partido Unite y aliado de Milei en Santa Fe, quiso registrar una confederación de partidos en su provincia con el mismo nombre: La Libertad Avanza. Tanto Ivascov como Milei y Carlos Kikuchi, asesor del libertario, presentaron una oposición al intento de Bonacci. La Justicia falló en favor de Milei e Ivascov. Pero unos días después Karina Milei también solicitó el registro de la misma marca en el INPI. “Con qué malicia si no había discordia conmigo”, se lamenta Ivascov.

“La marca es de quien paga, la tiene y la patenta. Si la marca era de él me hubiera planteado una oposición cuando la registré. No lo hicieron porque yo era del equipo”, explica Ivascov, quien planteó una oposición a que Karina Milei usara el nombre.

Según confirmó el INPI a NOTICIAS, ambos pedidos de registro de marca -el de Ivascov y el de Karina Milei- están en trámite y se estudian por orden de entrada. Ivascov es la primera que solicitó el nombre, de modo que es la que mayor probabilidad tiene de que le sea concedido, pero el trámite que otorga la titularidad demora 16 meses.

La pelea siguió y ,según Ivascov, Karina Milei llegó a solicitar al partido su renuncia. También afirma que hace tiempo que le pide reuniones a Milei para clarificar el asunto y él no se las da. Enojada, asegura que si el libertario no le responde pronto, le pondrá un “bozal legal” para que deje de usar el nombre La Libertad Avanza. Tanto Carlos Kikuchi como Karina Milei fueron consultados por NOTICIAS, pero no quisieron dar su testimonio.

Carina Ivascov anotó La Libertad Avanza ante lnstituto Nacional de Propiedad Industrial por pedido de Milei. Ahora se pelearon y ella amenaza con impedirle usar el nombre.