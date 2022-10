Fernando Cerimedo: "Quiero ser el Magnetto de la derecha"

Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente brasileño, ve al consultor político Fernando Cerimedo pagar con varios billetes un almuerzo que comparten en un bar porteño. Se sorprende por la situación y se le ocurre una idea: en la próxima comida, en el restaurante Gardiner, invitará él a los siete comensales y se hará filmar pagando la factura: son 80 mil pesos en billetes que cuenta y agrupa para demostrar cómo afecta la inflación a la Argentina. El video se hace viral y genera la repercusión que buscaban.

Cerimedo, experto en marketing digital y dueño de más de treinta medios ligados a la derecha, tiene una amistad con Bolsonaro Junior desde el 2010. Se conocieron en Estados Unidos haciendo un curso que dictaba Jaime Durán Barba. Gracias a esa relación, Cerimedo empezó a trabajar como consultor de Bolsonaro padre en Brasil. También realizó acciones en Chile, en la campaña del “No” a la reforma constitucional que había propuesto el presidente Gabriel Boric. En ambos países fue amenazado de muerte. “En Argentina por ahora no”, aclara, pero por las dudas anda en un vehículo blindado.

Es que el consultor juega fuerte. Las publicaciones en sus medios le han generado más de un juicio y admite sin tapujos tener granjas de trolls en sus oficinas para sus campañas negativas.

Noticias: ¿Usted fue el organizador de la visita de Eduardo Bolsonaro al país?

Cerimedo: Sí, fui el coordinador. Cenamos en casa con varios políticos para que Bolsonaro se lleve el apoyo de los representantes de nuestra derecha a Brasil. Por eso hice la invitación a nivel personal y nadie sabía quién más iba.

Noticias: ¿Milei se bajó cuando se enteró que irían los halcones del PRO?

Cerimedo: Sí, me llamó y me dijo que no podía ir porque pensaba que lo iban a asociar al PRO. Tiene su punto, pero yo no podía dejar de invitarlo. Por eso después coordiné un desayuno entre ellos.

Noticias: Suele trabajar con campañas provocativas.

Cerimedo: En algunos casos sí. Brasil es uno de esos. Teníamos que generar ruido para despertar al voto indeciso. A un tipo que no le gusta Bolsonaro por sus formas, le decís: “Mirá que Lula apoya a Chávez”. Entonces los ponés a dudar. Influenciás a un sector chico, pero que puede ser decisivo.

Noticias: ¿Tiene un nombre técnico eso?

Cerimedo: Es lo que se llama campaña negativa. No sucia, porque vos no le estás mintiendo. Le hacés ver cosas de tu opositor que él no querría que veas.

Noticias: ¿Las campañas incluyen a los trolls?

Cerimedo: Por supuesto. Partimos de la base de que si no lo hacés vos, lo va a hacer el otro. Los callcenter de Macri estaban mal hechos, pero acá (por su oficina de Puerto Madero) hay inteligencia artificial y granja de trolls. No percibís que no es una persona: hay cuentas que tienen 30 mil seguidores.

Noticias: ¿Eso usaron con Bolsonaro y sus dichos contra los gays?

Cerimedo: Sí. En la campaña del 2018 él había hablado muy feo de los gays. ¿Cómo hicimos para revertir eso? Por WhatsApp empezamos a mandar miles de mensajes de trolls diciendo: “Yo soy gay. Bolsonaro podrá ser un nazi, pero la economía está bien y vamos a vivir más seguros”. A partir de esa influencia, parte de la comunidad gay lo apoyó.

Noticias: Habla de cosas que son tabúes

Cerimedo: En realidad nadie tiene los huevos para decir que esto pasa. Son cosas que existen. El votante común sabe que hay trolls y que las encuestas están manipuladas. No hay que subestimarlo más.

Polémico

El deseo del consultor es formar un espacio amplio de extrema derecha en la Argentina. Sin embargo, lo ve poco factible: “Hay tanto ego que en una reunión de cinco liberales salen seis partidos”, dice. Buscó transformarse en el consultor de Javier Milei, pero no logró seducirlo: el diputado está formando un equipo que no lo incluye.

Eso sí, sus opiniones políticas no le impiden trabajar con gobernadores peronistas e, incluso, con intendentes K. Es consultor en Malvinas Argentinas y en La Matanza. De hecho, Fernando Espinoza lo apoda “Bolsonaro”, por su afinidad con el presidente brasileño.

También trabajó con Juntos por el Cambio. A través de Patricia Bullrich llegó a hacer algunas acciones para el gobierno de Mauricio Macri y luego siguió ligado a la presidenta del PRO hasta que ella decidió bajarse de las elecciones del 2021.

Sobre el 2023, Cerimedo visualiza que, en un contexto tan difícil, una de sus especialidades será muy redituable: “Hay tanto pesimismo en la vida cotidiana que las campañas negativas tendrán mucho sentido. Las positivas, del amor, como la de Manes, no van a tener lugar”.

El experto en marketing es como un mago que revela los trucos de su profesión. Dice que entre sus colegas “hay mucha venta de humo” y que algunos de ellos “lo odian por revelarlo”.

Noticias: Ese estilo picante lo lleva a sus medios: La Derecha Diario publicó hace dos años el romance de Larreta con su funcionaria, por ejemplo.

Cerimedo: Sí y nos denunciaron por eso, pero quedó en la nada. Al final nos dieron la razón.

Noticias: Adepa o Fopea se horrorizarían al ver lo que hace en esta oficina.

Cerimedo: Totalmente, pero es una forma distinta de comunicar. Hay periodistas que se horrorizan por cómo titulan nuestros medios, pero hay público para todo: La Derecha Diario tiene un millón de usuarios únicos.

Noticias: Es como el Magnetto de la derecha.

Cerimedo: Ojalá. Queremos construir desde este lado. Tenemos medios en Brasil y Chile. En enero o febrero vamos a largar nuestro primer medio en Estados Unidos y estamos en tratativas para empezar a trabajar con Trump.

por Juan González y Carlos Claá