Intimidad del lanzamiento de “Para qué”, el nuevo libro de Mauricio Macri

Hoy el ex presidente Mauricio Macri presentará su nuevo libro “Para qué”, el segundo después de “Primer tiempo”. El evento se llevará a cabo a partir de las 18 hs. en la Sociedad Rural, en un salón de 1800 metros cuadrados, y contará con la presencia de 1.500 invitados, entre los que habrá políticos, empresarios, y personalidades de la cultura. Si bien se trata de la presentación de un libro, “Para qué” le permitirá disfrazar de lanzamiento editorial el inicio de su campaña 2023, la cual, aún no es seguro, podría tenerlo de candidato. Cosa que aún no es fácil saber, sobre todo si se tiene en cuenta que la presidenta del PRO Patricia Bullrich y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta son las figuras de Juntos por el Cambio que están más en carrera para la contienda electoral.

Respecto a cómo será el evento en la Rural hasta ahora se sabe que no habrá catering, por cuestiones de “tiempo” y “austeridad”. Durará alrededor de 70 minutos y el ex mandatario firmará ejemplares durante 45 minutos. No es mucho tiempo si se tiene en cuenta el libro y lo que implica el lanzamiento de un libro como este, pero es que Macri iniciará esta noche un viaje que lo llevará por Estados Unidos y luego por Arabia Saudita.

El ex ministro de Cultura de Cambiemos Pablo Avelluto , quien fue el encargado de darle las correcciones finales al libro, acompañará a Macri en la presentación. También se mostrarán videos con testimonios y saludos de figuras internacionales que el ex mandatario conoció a lo largo de su carrera política y de su paso por Boca.

El deseo del máximo referente de Juntos por el Cambio es que su libro siente bases institucionales, de poder y de liderazgo; una suerte de hoja de ruta para su espacio político. “Mauricio repite que tenemos que seguir ideas, no personas. Este libro son sus ideas como uno de los líderes de Juntos por el Cambio”, explica uno de sus armadores.

Algunas de las consignas propuestas por Macri en su libro apuntan a terminar con las “legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal”, una reducción del gasto público, eliminación de empresas públicas ineficientes.

"En diciembre de 2023 los argentinos habremos elegido un nuevo gobierno. Tras el rotundo fracaso del populismo existen enormes posibilidades de que la próxima administración recaiga sobre Juntos por el Cambio. Si esto sucede, nuestra responsabilidad será mayúscula, aún más exigente que la que tuvimos a partir de diciembre de 2015. Más allá del hombre o la mujer que lidere el gobierno que viene, existen aspectos muy importantes que harán que la nueva experiencia resulte muy diferente a la del primer tiempo del cambio", dice el ex mandatario en uno de los pasajes del libro.

"Para qué" cuenta con 215 páginas y su precio de tapa es de $4.500 pesos, y su primera edición fue de 1.500 ejemplares.

por R.N.