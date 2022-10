Eduardo Valdés defendió a Alberto Fernández frente a GH: "el que calla otorga"

"Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández”, empezó relatando Walter Santiago, "El Alfa" de Gran Hermano que aseguró conocer al Presidente "hace 35 años".

“A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández", aseguró el participante mientras charlaba con otra de las integrantes de la casa del reality de Telefé y encendió la polémica en redes sociales.

El presidente Alberto Fernández, la vocera presidencial Gabriela Cerruti, y finalmente Gregorio Dalbón, abogado del mandatario, dieron respuesta en Twitter. “Sin perjuicio de lo dicho por la vocera presidencial y en caso de persistir la injuria al presidente de la Nación, Alberto Fernández, me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor”, escribió en su cuenta Dalbón.

El hacer del tema una prioridad fue criticado por usiarios de Twitter, figuras de la oposición, pero también por algunos referentes de la comunicación del Frente de Todos, como Juan Courel, uno de los responsables de la campaña de la coalición oficialista en 2019. "Ustedes no comprenden el dolor con el que me río de todo esto", escribió en su cuenta de Twitter tras hacer varios comentarios irónicos. "Te entiendo. Te vi laburar tanto en 2019...", le contestó Alberto Samid.

“Yo no me puedo meter en cómo cada uno defiende su honra, le debe haber hecho mella a Alberto Fernández lo que dijo el integrante de Gran Hermano y por eso salió como lo hizo. A veces las cosas suceden por el instinto primario que a uno le agarra al ver estas cosas, quizá si uno piensa en una estrategia comunicacional no fue lo correcto. Pero yo tampoco me puedo meter en reacciones primarias cuando uno no es corrupto”, opinó Eduardo Valdes en El Disparador (Delta 90.3).

“Tengo muchas diferencias con Alberto Fernández en este tiempo, sobre cómo manejo el último cambio de gabinete, me duele que no haya participado en un acto del 17 de octubre siendo el presidente del partido justicialista, pero yo pongo las manos en el fuego por él. Por eso tengo una mirada desde ese lugar, cuando uno clama la inocencia de las cosas sobre todo lo que te cae así, quizá sale de una manera que por hay no se hubiera hecho pensando en la estrategia”, insistió dando a entender que el presidente fue más impulsivo que estratégico.

“Respecto de este tema con las diferencias que yo tengo, digo que es lógica una reacción cuando a alguien lo acusan por cosas que nunca imaginó que pudieran suceder. Si se quedaba callado, el que calla otorga. Se pueden haber enterado mucho más personas que las que debieron, pero si uno clama la inocencia que se enteren todos. Si Alberto Fernández no salía a responder, también iba a ser un problema", concluyó Valdés.

por R.N.