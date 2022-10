VIDEO: Mauricio Macri dijo que se imagina a Patricia Bullrich como Presidenta

El ex presidente Mauricio Macri participó del programa de Diego Sehinkman, “Solo una vuelta más” (TN). Y en esa emisión, cuando Sheinkman le preguntó a Macri si podía definir a Patricia Bullrich en una oración, el ex mandatario respondió: “luchadora y genuina en lo que expresa”. Y a si se imaginaba a Bullrich como presidenta, retrucó: “Obvio que me la imagino. Por algo está trabajando y caminando”, contestó Macri.

Entre otras definiciones, Macri también dijo que "no está anotado" en la lista de precandidatos de Juntos por el Cambio. "Yo no me he anotado y trabajo por los valores, las ideas", aclaró el ex presidente, quien señaló a Horacio Rodriguez Larreta y a Patricia Bullrich como los posibles candidatos.

Sobre Larreta agregó que le parece un dirigente “joven”, que "está intentando transmitir con más convicción lo que quiere hacer", y agregó que lo ve "bien contenido en lo familiar" para gobernar el país. También se mostró contento por el reciente blanqueo de noviazgo entre Larreta y Milagros Maylin.

María Eugenia Vidal fue la otra política del PRO sobre la que opinó el ex presidente. La definió como “muy valiosa” y dijo que tiene que buscar su lugar “transmitiendo ideas y valores”. “Agrediendo a otros de la coalición nadie va a sacar un solo voto”; aseguró.

Además, dijo que invitaría al diputado libertario Javier Milei a participar de unas PASO. “Que cada uno proponga sus ideas”, señaló Macri, quien elogió al líder de La Libertad Avanza, señalando que el debate de sus ideas “ha enriquecido a la Argentina”.

Macri también expresó que, según su perspectiva, él “puso la semilla” de “creer en la superación personal, en la innovación, en ser parte del mundo, en que nos podemos modernizar”, pero que ahora ese árbol “es de todos los argentinos”. Recientemente, el ex mandatario volcó varias de sus ideas en su nuevo libro "Para qué".

