Video: la emocionante participación de Esteban Bullrich en el plenario del PRO

El ex senador Esteban Bullrich participó mediante un video del plenario del PRO en Mar del Plata. “Lamento no poder acompañarlos pero no quería dejar de aprovechar la oportunidad de saludarlos. Debemos priorizar a la gente y sus problemas, y no los nuestros. Hay mucho votante que está buscando alternativas porque nos ven lejos y como parte del problema y no la solución. Tenemos que cambiar eso con hechos y no con palabras”, sostuvo Bullrich, quien renunció a su banca en 2021 debido a las complicaciones que su enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), le suponía para asistir a las sesiones en el Congres.

En ese video, el ex senador también le dedicó unas palabras a su prima y líder del PRO, Patricia Bullrich. “Termino saludando a mi prima Patricia, que con el mismo coraje con que la vi actuar cuando compartimos gabinete está encarando este sueño de gobernar nuestra Argentina”.

"Sigamos manteniendo vivo el sueño de una Argentina mejor. Gracias primo querido por estar y ser testimonio de la fuerza que todos necesitamos", decía Patricia Bullrich en un tuit donde compartió el video.

También participaron del plenario, que se llevó adelante en el Salón “La Normandina” con alrededor de 3000 dirigentes de PRO de la provincia, el diputado nacional Cristian Ritondo, el referente de la UCR local y legislador bonaerense, Maximiliano Abad, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

También estuvieron presetes varios intendentes como Martín Yeza (Pinamar); Manuel Passaglia (San Nicolás); Jaime Méndez (San Miguel); Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y Mariano Barroso (9 de julio), además del senador provincial Joaquín De la Torre,.

En el cierre del evento Patricia Bullrich hizo hincapié en la necesidad de “ordenar la economía”, ya que “no hay una sociedad que pueda vivir con una economía desquiciada, sin moneda, sin crédito”. Y Cristian Ritondo declaró estar “convencido” de que las próximas elecciones constituyen “la última oportunidad que la Argentina le va a dar a la política de transformarla”.

“El desafío es enorme, tenemos que dar todos los debates necesarios, para que el 10 de diciembre del 2023 sepamos qué tenemos que hacer el día 11. No hay lugar para improvisados y mucho menos para improvisar”, sostuvo el presidente de la bancada PRO en Diputados.