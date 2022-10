Rodríguez Larreta con novia oficial: Milagros Maylin, la nueva primera dama de la Ciudad

Milagros Maylin pasó de la noche a la mañana a ser tema obligado de los principales medios del país. Sucede que su novio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió oficializar la relación y lo contó en una entrevista televisiva.

La versión oficial es que estarían en pareja desde junio de este año, cuando comenzaron a conocerse fuera del ámbito laboral.

Ella trabaja en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2015 y la primera vez que vio a Rodríguez Larreta en persona fue el 10 de mayo del 2016 durante un evento llamado “Ideaton Tercera edad”, que organizó la administración porteña con el fin de sumar ideas y soluciones para darle mayor inclusión digital a los adultos mayores.

En la entrevista con el periodista Luis Novaresio, Rodríguez Larreta afirmó que está en pareja y enamorado: “Se llama Milagros. Me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Viste que yo, a veces, soy medio rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que me hace bien. Es una mujer súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, apasionada. Nos reímos mucho, me hace reír. Tiene una energía positiva, te transmite buena onda. Me hace bien en ese sentido. Muy sensible, muy familiera”.

Larreta contó que ella trabaja en el Gobierno de la Ciudad como secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad, bajo el ala del ministro de Salud Fernán Quiros. “Antes trabajó mucho con María Eugenia Vidal en la Provincia -siguió desplegando su CV-, estaba a cargo de todo el programa de integración de villas”.

“¿Te imaginás una campaña juntos?”, preguntó el periodista. Y Larreta anticipó tal vez lo que será el ADN de su proselitismo de cara al 2023: “Sí, sí. Me imagino que me acompañe. Como te digo, me hace bien. Me ablanda, me descontractura”.

Tanto Rodríguez Larreta como Milagros Maylin vienen de separaciones. Él rompió con la wedding planner Bárbara Diez, madre de sus dos hijas, y ella estaba a punto de iniciar la construcción de una casa en un barrio cerrado de zona Norte con su ex novio. Cuando todo terminó, el lote se lo vendieron a Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo de Mauricio Macri.

Maylin migró a la gestión de Vidal en el 2018. Con la gobernadora, además de un buen vínculo laboral, trabó una excelente relación personal. Vidal y su pareja Enrique Sacco fueron algunos de los cómplices de la novel pareja, con quienes compartían comidas. Otro que se sumaba a esas tertulias privadas era el presidente de la Legislatura porteña Emmanuel Ferrario y su esposa, amigos de Maylin.

La primera imagen que trascendió de la pareja fue publicada por el portal Infobae Y tomada unos días antes de la oficialización del romance. Fue una cena con Vidal, Ferrario y sus respectivas parejas en la parrilla Don Julio, de Palermo. La primera aparición pública podría suceder en una actividad en el Teatro Colón. Los equipos de comunicación de la Ciudad trabajan a destajo para que todo lo que concierne a la comunicación de la pareja esté Previamente planificado.

Trabajo. Durante la pandemia, Maylin integró la Mesa Estratégica de Covid del Gobierno de la Ciudad, y se hizo cargo de la coordinación de los centros de testeos y de vacunación. Allí, la ahora primera dama de la Ciudad compartía periódicamente reuniones y encuentros con una mesa de diez funcionarios encabezada por el jefe de Gobierno y por el ministro de Salud.

Maylin es licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Austral y antes de volcarse a la función pública trabajó cerca de ocho años en Telefónica de Argentina.

Comparte con el jefe de Gobierno su pasión por Racing Club de Avellaneda.

Hoy viven en casas separadas. Ella en Recoleta y él en el departamento que le prestó su amigo Juan Bosch tras el divorcio. Todavía no hay planes de convivencia. Eso será una conversación para el 2023.