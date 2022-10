La ley que dividió a José Luis Espert y Javier Milei

El diputado de Avanza Libertad José Luís Espert votó a favor de la Reforma de la Ley de Barrios Populares, sancionada en 2018. Dicha norma suspende la posibilidad de desalojar a quienes allí viven durante diez años. Y en Twitter estalló el debate: los usuarios liberales cargaron contra Espert, afirmando que esta ley es “contra la propiedad privada”.

“Espert votó en contra de la propiedad privada? Antidoping al pelado, urgente. Qué desastre”, escribió un tuitero. “Lo de Espert votando a favor es una vergüenza, totalmente indefendible. Murió Avanza Libertad”, dijo otro.

Sin embargo, muchos seguidores de Espert respaldaron el voto del economista. “Ustedes piensan que en las villas no vive gente que trabaja? Quieren desalojar a 3 millones de personas, donde piensan que van a vivir?”, dijo uno.

En contraposición con Espert, su compañera de bloque Carolina Píparo votó en contra de la Ley. “No voy a avalar usurpaciones, este proyecto es en contra de millones de trabajadores que no tienen crédito, facilidades ni voluntad de delinquir para acceder a una vivienda. No me van a encontrar de ese lado. El populismo se lo dejo al resto.”, se expresó en Twitter la diputada de Avanza Libertad, quien además se muestra cada vez más lejos de Espert y más cerca de Javier Milei.

Por su parte, el diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, tuiteó en contra de la Ley. “¿Te das cuenta que cuando se trata de violentar la propiedad privada los de Juntos por el Kargo no son diferentes a los del Frente de Chorros? Te asustan con el KuKo y ellos hacen lo mismo pero sólo con buenos modales”.

Y muchos usuarios dispararon contra el libertario porque no se presentó en el Congreso para discutirla. “La votación ya la tenían cerrada antes de entrar al recinto… Justamente por eso me levanté y me fui porque yo no estoy para perder tiempo escuchando discursos deplorables cuando ya estaba todo cocinado...”, contestó Milei a las críticas.

La iniciativa fue aprobada por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda. El voto de Píparo fue uno de los dos únicos votos en contra, junto con el de Francisco Sánchez (PRO). Tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio).

La reforma de la ley, además de suspender la posibilidad de desalojo por diez años, propone entre otras cosas ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018, estableciendo la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, fortalecer el acceso a los servicios públicos, y actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares.