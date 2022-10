Patricia Bullrich: “Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día”

Patricia Bullrich pasó por el programa de LN+ “Más realidad” y dejó definiciones sobre dos problemas de la actualidad nacional: el conflicto mapuche y los crímenes del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. “Sí a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día con las fuerzas federales con las que vos podés entrar. No podemos seguir dejando que avance el narcoestado”, dijo la presidenta del PRO.

“Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día”. #MásRealidad pic.twitter.com/E7qZZMwDtK — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 12, 2022

Las declaraciones de Bullrich ocurren en medio de momentos críticos en ambos conflictos. Por un lado, la semana pasada, el Comando Unificado de Seguridad de las Fuerzas Federales desalojó a la comunidad lof Lafken Winkul Mapu, que había ocupado tierras en Villa Mascardi, en Río Negro.

El desalojo de la comunidad mapuche ocurrió luego de que un grupo proveniente de Lafken Winkul Mapu tomará la cabaña central del predio Los Radales, donde integrantes del lof incendiaron un refugio de Gendarmería que exhibió además marcas de disparos.

En medio de este conflicto, Bullrich cuestionó al presidente Alberto Fernández, por haberse reunido este martes con miembros de la comunidad mapuche Curruhuincha durante su visita a la provincia de Neuquén.

Para la ex ministra de Seguridad, esto constituyó “un contrasentido”, ya que fueron convocados para esa reunión representantes de comunidades mapuches y miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el grupo de mapuches más radicalizado, al que Bullrich calificó como "terroristas que no reconocen la Constitución".

En el encuentro entre el primer mandatario y los representantes mapuches hubo momentos de tensión entre los manifestantes y los efectivos de seguridad que se encontraban en el lugar. “No somos terroristas”, se escuchó gritar a una de las mujeres mapuche que encabezaba la manifestación.

Bullrich señaló que le sacaría “el derecho a la tierra” a aquél que “usurpe”. “Sino, no lo ordenás nunca”, sentenció la ex ministra. Así mismo afirmó que en principio no ingresaría a los territorios conflictivos con las fuerzas armadas ya que “no están preparadas”, pero que habría que reformar las leyes de Seguridad y Defensa. “

En tanto, el problema del narcotráfico en Rosario volvió a ponerse en foco con un cartel intimidatorio en la puerta del canal de televisión Telefe Rosario, con el sello de “Con la mafia no se jode”, y la amenaza de “matar a periodistas”. El Sindicato de Prensa de Rosario declaró que realizará una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación.

“Es gravísimo. Es en el marco de la inseguridad que tiene la ciudad. Hay barrios donde los periodistas no pueden entrar por la narcodelincuencia. Ahora estamos haciendo la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación y pedimos una audiencia con el gobernador Omar Perotti”, marcó Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario en Radio 2.

Bullrich se expresó en su cuenta de Twitter sobre la situación en Rosario. “En nuestra gestión habíamos logrado avanzar. Hoy en Santa Fe volvió el vale todo y ponen en jaque la libertad, amenazando periodistas. Nosotros entraremos a Rosario desde el primer día para liberar a sus ciudadanos del narco-Estado”, escribió.

AMENAZA A TELEFÉ EN ROSARIO

En nuestra gestión habíamos logrado avanzar. Hoy en Santa Fe volvió el "vale todo" y ponen en jaque la libertad, amenazando periodistas. Nosotros entraremos a Rosario desde el primer día para liberar a sus ciudadanos del narco-Estado. pic.twitter.com/P5AkXX5Hfi — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 11, 2022

por R.N.