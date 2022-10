Karina Banfi: "No debería existir un Ministerio de la Mujer"

Tras renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta el viernes, la puntana Ayelén Mazzina, de 32 años, fue designada por el presidente Alberto Fernández para conducir el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y pronto llegaron las críticas de la oposición para quien fuera anteriormente la responsable de la misma cartera en San Luis.

“La violencia institucional que pasó en San Luis en medio de la cuarentena cuando aparece Magalí Morales ahorcada en una comisaría de esa provincia, y que fue detenida porque no tenía el certificado de circulación", apuntó la diputada bonaerense y vicepresidenta del bloque de la UCR, Karina Banfi.

Mazzina, quien fue concejala por la ciudad de San Luis y desde diciembre de 2019 cumplió funciones como secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia conducida por Alberto Rodríguez Saá, fue acusada por la propia familia de Magalí Morales.

Celeste Morales, la hermana de Magalí, denunció que había "encubrimiento y complicidad de todo un sistema que oculta un femicidio, porque nadie se suicida en una comisaría".

Magalí Morales fue asesinada por la policía de San Luis tras haber sido detenida ilegalmente durante la cuarentena obligatoria en 2020. La policía intentó encubrir el crímen, haciéndolo pasar por un suicidio. Y Mazzina se limitó a plantear: “Estamos a la espera de lo que resuelva la Justicia y que lo hagan con la perspectiva de género. Acá no hay nada que esconder".

"Elizabeth Gómez Alcorta nunca habló sobre ese caso y nunca trabajó. Yo la he citado y preguntado cuál fue el impacto de las políticas con respecto a la violencia de género que no cesa en Argentina, y cuáles fueron los mecanismos de cooperación que ha tenido con la justicia, nunca me respondió", cargó Banfi contra la ex ministra.

Y marcó su posición sobre el área: “No debería existir un ministerio de la mujer porque es una composición estructural. Debería haber una secretaria de género en cada una de las carteras que tienen que aportar a la política pública que se está llevando, para saber si tiene efectivamente perspectiva de género”.

“Si vos creas un ministerio, que a este gobierno les encanta poner ministras y personalizar las figuras de estas con una agenda para la que después no están aptas. Me parece bárbaro que Elizabeth Gómez Alcorta haya renunciado, es lo mejor que hizo”, concluyó Banfi.

