El plan “Rápido y Furioso” de Mauricio Macri en 10 máximas

“Para qué”, el nuevo libro de Mauricio Macri que sigue a su “Primer Tiempo”, con el repaso de sus 4 años en la presidencia, saldrá a la venta el próximo 18 de octubre. Editado por Planeta y bajo la coordinación del ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, el texto funciona como una hoja de ruta para el “Segundo Tiempo”, como anuncia su portada.

Y en él se vuelcan algunas de las máximas que aplicaría si regresa a la presidencia, y en las que coinciden otros referentes de Juntos por el Cambio que también podrían ser candidatos. Sin el gradualismo de sus anteriores cuatro años. Mauricio Macri plantea ahora un plan “Rápido y Furioso” que incluye un fuerte ajuste del Estado, recorte de planes y subsidios, e incluso privatizaciones. Estas son las definiciones que deja “Para qué”.

Gradualismo. “He escrito ya que el gradualismo fue producto de nuestra debilidad y no de nuestra vocación. El próximo gobierno será más fuerte y su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen en las primeras horas. La pobreza y el desempleo no pueden esperar”.

Ajuste. “La reducción drástica del gasto público deberá estar entre las medidas iniciales. El legado del kirchnerismo será un Estado elefantiásico, torpe e ineficiente. Cada ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata”.

Planes. “En materia de políticas sociales, uno de los rubros que más ha crecido durante nuestro gobierno, deberemos terminar para siempre con los extorsionadores de la paz social. Quienes aportan con su trabajo y su esfuerzo esta ayuda, deberán poder monitorear en qué se gasta o se invierte cada peso”.

Líderes sociales. “Tendremos que replantearnos, la sociedad y sus líderes, la política en materia de cortes de calles y rutas. En el segundo tiempo terminaremos con los gerentes de la pobreza. La intermediación parasitaria en materia de distribución de ayuda tiene que terminarse”.

Desempleo. “Aquellos que reciban la ayuda solidaria del resto de los argentinos deberán saber que su duración en el tiempo será limitada. Deberán capacitarse para estar en condiciones de ingresar lo más rápido posible en el mercado laboral formal”.

Reforma laboral. “Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal. Es otro de mis aprendizajes en la presidencia. Lo que no se hace de entrada es muy probable que no se pueda hacer nunca”.

Importaciones. “Nuestras industrias tienen que saber que su tiempo para ser competitivas está llegando a su fin. El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo a costa de los bolsillos de los consumidores”.

Exportaciones. “Deberemos construir una economía abierta y aprovechar las oportunidades que tenemos en el mundo para nuestros productos, sin que esto se traduzca en subsidios que pagan todos los contribuyentes. Juntos por el Cambio debe volver al poder con el objetivo de construir un capitalismo verdadero en la Argentina”.

Círculo rojo. “Al final del día el círculo rojo dice querer todas las reformas con excepción de una: aquella que afecta sus intereses. El segundo tiempo va a exigir mucho de la sociedad. Pero esos esfuerzos solo tendrán sentido si las élites, los que se han beneficiado en un país que se ha empobrecido, son capaces de hacer un esfuerzo aún mayor que el resto de los argentinos. La escucha de la que he escrito, entre la sociedad y sus líderes, tiene que ser permanente”.

Brotes verdes. “Aun dando un giro de 180 grados en materia de política económica, el mundo querrá, con toda lógica, ver primero con sus propios ojos la sustentabilidad y el compromiso genuino del nuevo gobierno. No habrá nuevas inversiones en nuestro país hasta tanto no hayamos sido capaces de mostrar que el cambio es definitivo y no tiene marcha atrás”.

