José Luís Espert acusó a Mauricio Macri de copiar su libro

El diputado de Avanza Libertad, José Luís Espert, aseguró en una entrevista que el nuevo libro del ex presidente Mauricio Macri, “Para qué”, es una copia de “La Argentina Devorada”, su primer libro publicara en 2017. Si bien el liberal dijo que aún no leyó el texto del líder del PRO, por lo que vio en los avances que fueron publicados por algunos medios, “es como La Argentina Devorada 2”, sostuvo.

Sin embargo, lejos de molestarse por la supuesta similitud en los libros, Espert afirmó que le encanta que el discurso del ex presidente y el suyo sean cada vez más parecidos. “Buenísimo que cada vez haya más consenso acerca de las cosas que tiene que hacer Argentina. Me hubiera gustado que me atacaran menos en 2019, pero en buena hora que me copien”, ironizó el economista.

🚨#AHORA | @jlespert asegura que @mauriciomacri le copió el libro💣🧐



🗣️"Me hubiese gustado que me criticaran menos en 2019, pero en buena hora que me copien", disparó en diálogo con Data Clave pic.twitter.com/cD0jlWtymh — Dataclave (@Dataclave) October 12, 2022

En su libro, Espert postulaba que el problema principal de la Argentina era la triada entre políticos, sindicatos y empresarios prebendarios, a quien el economista responsabilizaba como causantes de los problemas económicos y sociales del país. De acuerdo a su pensamiento liberal, también proponía ir hacia un contexto de mercados abiertos y desregulados, así como también una reforma laboral y baja del gasto público. pensamientos que coinciden con lo que revelan los avances del libro de Macri.

En el capítulo 25 del texto, Macri llama a terminar con las “legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal” y que “la reducción drástica del gasto público deberá estar entre las medidas iniciales”. Ideas que se condicen con las que marca el liberal. Y sostiene que todas las áreas de la administración pública deberá impulsar "todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata. Será la única vía para poder hacer que nuestra estructura impositiva deje de asfixiar a la actividad privada, a los emprendedores y a los ciudadanos”.

Otro de los puntos en los que Macri se engama con Espert es en el tratamiento de las empresas públicas. “Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas”, afirma Macri, impulsando una dinámica impuesta por el menemismo en los 90 y que no tuvo los mejores resultados.

El lanzamiento de “Para qué” será un día después del 17 de octubre, fecha clave para el peronismo.

por R.N.