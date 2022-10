Emilio Pérsico: "Estamos atrincherados y quien nos tiene que sacar es la oposición"

"Yo creo que sería bueno ir al paso arriba y abajo. En el medio, creo que tenemos que buscar un acuerdo. Y ahí Cristina tiene un papel enorme", expresó hace unos días Emilio Persico, el dirigente social que maneja la caja más grande para los movimientos populares.

El Secretario de Economía Social, y aliado fundamental del presidente, ha sido hasta acá un pilar para Alberto Fernández en la puja contra Cristina Kirchner, que cargó contra los movimientos sociales y la administración de los planes en el momento màs caliente de una interna que hoy sigue a fuego lento.

Pero Persico no quiere perder terreno. Por el contrario, los movimientos sociales están movilizados ya para pisar más fuerte en el territorio, sobre todo en el Conurbano bonaerense, donde pueden darle pelea a La Cámpora en la interna. Un versus que puede resolverse en parte en las PASO que reclama, pero tambièn por la vía del diálogo y en una escritorio.

El referente del Movimiento Evita reveló justamente que tiene "buen diálogo" con el diputado Máximo Kirchner: “Con Cristina Fernández de Kirchner no hablo hace un año, pero sigo hablando con Máximo Kirchner y estoy al tanto de todo. Él es otro compañero que estimo muchísimo, porque en el momento difícil, cuando se murió Néstor Kirchner, se lanzó a la política con todo para sostener el proceso. No me olvido de eso. Máximo dio pelea en Santa Cruz y ganó, haciendo la campaña barrio por barrio y esquina por esquina”.

“Creemos que las PASO son un buen instrumento, cuando Néstor Kirchner las pergeñó y armó estaba muy contento con el sistema, porque te permite resolver muchos conflictos y movilizar la militancia en cada uno de los distritos. Sino las estructuras se van envejeciendo y no se labura lo que se debe para los vecinos”, agregó Emilio Pérsico en El Disparador (Delta 90.3).

El referente del Evita se siente seguro, con la caja al servicio de la campaña que viene: la salida de Juanchi Zabaleta de Desarrollo Social, el ministerio que administra los planes, dio lugar a la llegada de otra albertista fiel. “A Victoria Tolosa Paz la conozco hace mucho de La Plata, de la militancia y de la familia, es bueno que ocupe el Ministerio de Desarrollo Social", festejó el líder del Evita.

"Juan Zabaleta hizo buen un trabajo pero tenía que volver al municipio, quiere recuperarlo. Yo he hablado mucho con él y regresa porque cree que tiene mejores condiciones para ganar en el distrito”, apuntó Persico en referencia a la interna que tiene el ex ministro en Hurlingham: Damián Selci, el concejal camporista que lo suplantó quiere disputarle la intendencia en 2023.

"Me parece que las PASO son un buen instrumento. Depende del parlamento que las saquen y no creo que sea buena idea cambiarlas a último momento”, insiste Persico, que juega fuerte para estar en la mesa donde se definan las candidaturas. “El armado de las listas hay que hacerlo unos días antes, porque eso nos da la posibilidad de seguir gobernando. Cuando entras en la etapa de los candidatos, te agarra el chip electoral y perdes la posibilidad de transformación de la realidad", advierte.

En sintonía, el presidente Alberto Fernández quiere hacer pie en la gestión que delegó principalmente en Sergio Massa. Desde el anuncio de bonos para trabajadores hasta obras pública. Un reencausarse en la interna con el propio ministro de Economía. "Hablo mucho con Sergio Massa y siempre tuve buen diálogo, lo estimo. Discutimos de economía y del mundo. Y a veces nos ponemos de acuerdo, y a veces esas cosas sirven”, advirtió Pérsico que no lo descarta como candidato.

“Sergio Massa es un gran compañero y está laburando como él sabe, 24 por 24, es un bicho de la política tremendo. Siempre fue parte del Frente de Todos, no tiene nada que ver con Cambiemos", sostiene sobre las ideas políticas del superministro. "En Juntos por el Cambio se están agarrando a patadas y es un gallinero mucho más fuerte que el nuestro. Nuestro espacio está más tranquilo y nos vamos a ordenar", pronostica.

“Nosotros estamos acá, atrincherados, el que tiene que sacarnos es la oposición. Nosotros seguimos resolviendo cosas y creo que si hacemos las cosas bien, resolvemos la economía y calmamos la inflación, vamos a ganar la elección. No me cabe la menor duda, Cambiemos tiene más problemas, el primero es Javier Milei que les va a sacar mucho y después el radicalismo que no bancan la candidatura de Mauricio Macri. Nosotros vamos a ir todos unidos”, insiste Pérsico, convencido que el peronismo finalmente resolverá sus disputas.