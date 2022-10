VIDEO: Gabriela Cerruti cruzó un periodista por el escándalo de "Gran Hermano"

El periodista de CNN Ignacio Grimaldi mantuvo un tenso cruce con la vocera presidencial Gabriela Cerruti durante una conferencia de prensa. Grimaldi preguntó a la vocera por qué había tuiteado tanto sobre la polémica desatada por los dichos de un participante del reality show “Gran Hermano” acerca del presidente Alberto Fernández y, en cambio, no se había pronunciado sobre la reducción presupuestaria para las áreas relacionadas con pobreza infantil, planteadas por el gobierno en el presupuesto 2023. “No sé cuánto tiempo le lleva a usted tuitear. A mí creo que me debe haber llevado cinco minutos. Soy periodista y escribo rápido. Además uno puede tuitear desde el teléfono mientras está haciendo otras cosas, así que me parece que es una pregunta que no tiene ni pies ni cabeza”, contestó la vocera.

Según lo expuesto por el periodista, Cerruti había realizado “27 tuits” defendiendo a Alberto Fernández de las acusaciones de Alfa, un participante de “Gran Hermano” que afirmó “conocer muy bien” al presidente. “Lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces”, había dicho Alfa, quien se dedica a la compra, venta y reparación de autos de colección.

Luego de los dichos, Gabriela Cerruti lanzó su tuit, donde aseguraba que Alberto Fernández “no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”. También destacó que el presidente “nunca se vio involucrado en hechos de corrupción” y que “ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública”. “No podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo”, sentenció Cerruti, quien solicitó a tanto Telefe, como a la producción del Gran Hermano y al propio Alfa, “que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”. Sumado a esto, el abogado del presidente, Gregorio Dalbon, advirtió que iniciaría "acciones civiles" contra Telefe de no haber una retractación por parte del canal. Desde el canal afirman que Telefe nunca puso al aire los comentarios de Alfa, si no que fue algo transmitido a través de la plataforma Pluto TV. Además, aseguran que ni siquiera pasaron esas imagenes en los noticieros del canal, y que la vocera presidencial estaba al tanto de esto antes de pronunciarse sobre el tema en Twitter.

Pero al mismo tiempo que el escándalo ocupaba los medios y las redes, se discutió el Presupuesto 2023 en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, al cual Grimaldi se refirió en sus preguntas a Cerruti durante la conferencia.

El periodista de CNN, luego de señalar que la vocera le había dedicado “27 tuits” al escándalo de Gran Hermano, citó un informe de UNICEF que, según explicó, “daba cuenta de reducción de las partidas presupuestarias que pretende el gobierno y que volcó en el presupuesto 2023 para un área sensible, como es Niñez y Adolescencia”.

“De esto también da cuenta la oficina de presupuesto del Congreso que habla de una reducción para esta área del 11,7 % en términos reales. El informe de UNICEF es más específico y habla de ‘reducción de fondos para las políticas alimentarias para los menores de edad’: allí el número es de 25 % en términos reales” explicó Grimaldi, quien preguntó a la vocera por qué le dedicaron tanto tiempo al escándalo de Gran Hermano y el por qué de la reducción del presupuesto a un área “tan sensible”.