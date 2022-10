Por qué Gregorio Dalbon demandará a la vecina de Cristina Kirchner

El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, demandará a la vecina de la vicepresidenta, Ximena de Tezanos Pinto, luego de que esta lo comparara con Joseph Goebbels, ministro de propaganda del nazismo, en un tuit. “Usted tiene todo el derecho a expresarse. Lo que no podrá es evitar las consecuencias jurídicas, si las hubiera. Un juicio o dos le iniciaré, quizás Ud los gane. Quizás los pierda, eso me excede depende de la Justicia”, comentó Dalbón a Tezanos Pinto en Twitter.

Listo Señora, será demandada en los ámbitos que corresponden.

Ud tiene todo el derecho a expresarse. Lo que no podrá es evitar las consecuencias jurídicas, si las hubiera.

Un juicio o dos le iniciaré, quizás Ud los gane.

Quizás los pierda, eso me excede depende de la Justicia. https://t.co/UHfcoXgS2W — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) October 27, 2022

Según Dalbón, entrevistado por El Disparador (Delta 90.3), la comparación que Tezanos Pinto hizo entre Goebbels y él, es una locura. “Le contesté y le di la oportunidad de que se desdiga pero redobló la apuesta, lo que queda es introducir una mediación para que se retracte. Sino le voy a hacer un daño y perjuicio, porque no solamente es una ofensa a mi honor, sino que también hay otras leyes de índole penal que tienen que ver con cuestiones muy serias”, explicó el abogado.

El cruce entre ambos se produjo luego de que el letrado cuestionara que Tezanos Pinto no se presentase a declarar en el marco de la investigación del intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Dalbón había denunciado a principios de mes presuntas irregularidades en la investigación y calificó de “inepta” a la jueza María Eugenia Capuchetti. Tezanos de Pinto comenzó a ser investigada no solo por ser vecina de la vicepresidenta, si no porque trascendió que le había alquilado un departamento a Gladys Egui, abogada de los líderes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, la cual fue vinculada al atentado durante la investigación. Además, Tezanos de Pinto había recibido a los dirigentes de la agrupación en varias ocasiones.

“Capuchetti nos estaría faltando la vecina. Dejen de manejar los tiempos. Saludos”, había tuiteado Dalbón. “Dr. Dalbón, Soy Ximena de Tezanos Pinto, cuando dice que estaría faltando la vecina, ¿usted se refiere a mi?”, le contestó Tezanos Pinto. ““Si. Me refiero a Ud. Señora. Creo que aportaría mucho para el esclarecimiento del intento de magnicidio de Cristina Kirchner. Me refiero a una testimonial, no como imputada. Su declaración, en mi opinión, es importante para la investigación. Cordial Saludo”, retrucó el abogado, y comenzó el cruce en Twitter.

Dr Dalbon, Soy Ximena de Tezanos Pinto,

Cuando dice que estaria faltando la vecina, ud se refiere a mi? — Ximena de Tezanos Pinto (@XTezanosP) October 24, 2022

Luego de varias idas y vueltas y de que Tezanos Pinto realizara la comparación que causó la polémica, Dalbón la instó a retractarse. Poco después la vecina de la vicepresidenta borró el tuit, pero Dalbón contraatacó: "Señora @XTezanosP borró su tuit, espero se retracte y disculpe de su comparación de mi trabajo con el nazismo". Pero Tezanos Pinto persistió en la comparación: "Si borre mi twit fue por torpeza, reitero mi opinión de que usted aplica en sus publicaciones el decálogo de propaganda de Goebbels, para enredar a la gente en confusión", disparó Tezanos Pinto.

Si borre mi twit fue por torpeza, reitero mi opinion de que ud aplica en sus publicaciones el decálogo de propaganda de Goebbels, para enredar a la gente en confusión.

Y del tuit borrado yo reeescribi mis palabras que refieren a Ud.

Hasta ahora no he hablado de su trabajo. pic.twitter.com/zoVtjXBnFf — Ximena de Tezanos Pinto (@XTezanosP) October 27, 2022

"Si me injuriás, puedo demandarte", amenazó Tezanos Pinto, y a partir de ahí, Dalbón tomó la decisión de la demanda. "No habiendo recibido retractación por el mismo medio que me injurió, ni siquiera pedido de disculpas, aplicaré su teoría Señora @XTezanosP y la demandaré. La notificarán fehacientemente de la justicia".

No habiendo recibido retractación por el mismo medio que me injurió, ni siquiera pedido de disculpas, aplicaré su teoría Señora @XTezanosP y la demandaré.

La notificarán fehacientemente de la justicia. pic.twitter.com/cc5RTnCKZ6 — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) October 27, 2022

“En estos hechos de gravedad institucional como es el intento de homicidio a una vicepresidenta, de magnicidio y terrorismo, hay que abrir el abanico absoluto y llamarlos a todos a declaración testimonial. Si estas se convierten en autoincriminación, la jueza deberá parar esa declaración y pasarla de forma indagatoria para que tenga la posibilidad de defenderse. No hay ni propios ni ajenos, acá hay que investigar a todos y todos deben pagar por tratar de matar a Cristina Fernández de Kirchner”, insistió Dalbón.